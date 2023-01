Na varnejših cestah več kolesarjev in pešcev

V nadaljevanju preberite:

V vse več evropskih mestih določajo najvišjo dovoljeno hitrost v prometu pri 30 kilometrih na uro. Skoraj vsak teden kakšno mesto poroča, da se je odločilo za ta korak, pa ne le v strogem centru ali na ulicah, ki vodijo mimo bolnišnic ali šol, temveč tudi v čedalje večjih delih mestnih središč. Za vse to so potrebne konkretne naložbe, glavna cilja pa sta večja varnost in manj onesnažen zrak.