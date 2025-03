Naše stranke so stabilne, a si moramo povrniti njihovo zaupanje

V nadaljevanju preberite:

V podjetju je bil že doslej na vodilnih položajih, še pod lastništvom švicarske družbe Landis+Gyr. Zdaj Lovrenc Švegl kot direktor vodi Etrel

v nove čase, pod novimi lastniki, KG Groupom, ki so podjetje kupili, pravzaprav rešili pred načrtovano likvidacijo.

Dosedanji lastnik v dejavnosti električnih polnilnic ni več videl prihodnosti, z novim, KD Groupom, je drugače. Kako to?

Landys+Gyr obstaja 120 let, njihova glavna dejavnost so električni števci. V nakupu Etrela so videli veliko sinergij, dobili so neko mlado panogo. Potem se je zamenjalo vodstvo skupine in odločili so se vrniti k osnovam, regionalno pa se usmeriti bolj v ZDA, kjer jim gre dobro. Strategijo so spremenili, ovrednotili so vse dejavnosti, pri EV Solutions, katerega del je bil Etrel, so ugotovili, da v njem ne vidijo prihodnosti in da bodo poskušali iz tega izstopiti. Nismo bili edini, podobno je še dansko podjetje TrueEnergy.

Ko so namero objavili, smo bili zelo presenečeni, spraševali smo se, zakaj tega ne prodajo, saj je v vsem skupaj le neka vrednost. A se s procesom prodaje niso hoteli ukvarjati, zato so se odločili za likvidacijo. So pa malo podcenili kompleksnost vsega skupaj, saj tu ne moreš reči, ne bom več kuhal hrane … Pri polnilnicah so garancijski zahtevki, treba jih je vzdrževati, potrebni so nadomestni deli, stranke so izkazale tudi zahteve po nekih kompenzacijah.

Naših polnilnic je po svetu več kot 80 tisoč, kar se je izkazalo za problem in privlačna je postala zamisel, da se to vendarle nekomu proda. Sam sem po razkritju, da dosedanji lastniki te dejavnosti nočejo več imeti, dobil veliko odzivov iz tujine in iz Slovenije, s pobudami za prevzem celote ali kake enote. Švicarji so bili bolj za to, da se prodaja izvede hitro in da se proda celota. Bilo je več ponudnikov, izbran je bil KD Group, za katerega pa lahko rečem, da so Etrel že prej poznali.