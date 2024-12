Novi DS N°8: Vaše potovanje v prihodnost

Novi DS N°8 prinaša popolnoma novo izkušnjo vožnje – združuje napredno tehnologijo, izjemno udobje in eleganten francoski dizajn, ki je prilagojen vašim potrebam. Zasnovan je za tiste, ki iščete nekaj več: trajnostno mobilnost brez kompromisov in vrhunsko udobje na vsakem kilometru.

Popolna brezskrbnost z izjemnim dosegom

Z električnim pogonom omogoča DS N°8 do 750 km dosega pri kombinirani vožnji (po ciklu WLTP) in več kot 500 km na avtocesti. S tem boste brezskrbno premagovali dolge razdalje, brez pogostih postankov za polnjenje. Odlična aerodinamična zasnova s koeficientom upora 0,24 zmanjšuje porabo energije in omogoča tiho ter udobno vožnjo.

FOTO: C Automobil Import d.o.o.

Eleganten in funkcionalen dizajn

Oblikovanje DS N°8 združuje estetsko dovršenost in praktičnost. Njegova dinamična silhueta SUV kupeja je prava paša za oči, medtem ko skrbno oblikovani detajli prinašajo edinstveno izkušnjo:

osvetljena maska DS LUMINASCREEN z logotipom in prepoznavnim svetlobnim podpisom,

tridimenzionalne zadnje luči DS LIGHTBLADE, ki izboljšajo vidljivost in varnost,

dvobarvna karoserija v kombinaciji z novimi barvami, kot so modra topaze in siva palladium.

FOTO: C Automobil Import d.o.o.

Potniški prostor, prilagojen vašemu udobju

Notranjost DS N°8 je zasnovana za popolno udobje in brezskrbno potovanje:

najvišja raven udobja z ergonomsko oblikovanimi sedeži, ki vključujejo ogrevanje, prezračevanje in masažo,

prefinjeni materiali: napa usnje, brušen aluminij in detajli, ki ustvarjajo luksuzno vzdušje,

DS NECK WARMER, sistem za ogrevanje vratu, ki omogoča prijetno vožnjo tudi v hladnejših dneh,

ambientalna osvetlitev, ki s pomirjujočimi svetlobnimi učinki ustvari prijetno atmosfero.

Več podrobnosti o vozilu najdete na spletni strani.

FOTO: C Automobil Import d.o.o.

Tehnologija, ki vam olajša vsakodnevno vožnjo

DS N°8 vključuje napredne sisteme, ki poskrbijo za vašo varnost, povezljivost in udobje:

inteligentni asistenčni sistemi za enostavnejše manevriranje in vožnjo,

popolna povezanost z vašimi napravami za nemoteno uporabniško izkušnjo.

Zmogljivost, ki ustreza vašemu življenjskemu slogu

Ne glede na razmere vam DS N°8 zagotavlja zmogljivost in stabilnost s tremi 100-odstotno električnimi pogonskimi sklopi z močjo 230 KM, 245 KM in 350 KM in možnostjo izbire med dvokolesnim ali štirikolesnim pogonom.

Vaša pot do prihodnosti električne mobilnosti

DS N°8 je vaša priložnost za prehod v trajnostno in luksuzno mobilnost. Prinaša večji doseg, brezskrbnost pri vsakodnevni uporabi in unikatno izkušnjo vožnje, ki združuje estetiko in inovacije.

Od leta 2025 vas DS N°8 popelje na novo raven električne vožnje – brez emisij, z izjemnim udobjem in luksuzno vožnjo na vsakem kilometru.

Pokličite nas in bodite prvi obveščeni, ko bo vozilo na voljo v Sloveniji.

FOTO: C Automobil Import d.o.o.

Naročnik oglasne vsebine je C Automobil Import d.o.o.