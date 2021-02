Novo poglavje francoskega prestiža

Notranjost je nadaljevanje avantgardnega sloga dosedanjih modelov, nekaj je novosti, denimo dodaten bolj priročen zaslon za upravljanje s konicami prstov.

DS4 je povsem nov model francoske prestižne znamke, ki zanimivo združuje različne karoserijske oblike, po velikosti pa se uvršča med modela DS3 crossback in DS7 crossback.

Nekoč Citroënova podenota, zdaj pa samostojna znamka koncerna PSA z imenom DS se poskuša na novo uveljaviti v zahtevnem svetu premijskih avtomobilov. Najnovejši model DS4 je po obliki kombinacija kupeja, kombilimuzine in malce tudi športnega terenca.Spredaj ga nedvomno zaznamujejo izrazita maska, ki nekoliko spominja na kakega lexusa, in napredne matrične luči s tremi sklopi, med katerimi se srednji obrača v smeri vožnje. Ob strani se spušča ozek snop dnevnih luči. DS4 je dolg 4,4 metra, malce več kot nekdanji model s tem imenom, ki sicer ni bil prav uspešen, preveč je bil podoben takratnemu citroënu C4.Tako kot pri DS3 crossbacku so tudi v DS4 kljuke pospravljene v vratih in izstopijo, ko vozilo odklenemo. Stranska linija je zelo elegantna in se v zadku rahlo spušča, zadnje luči so ozke, z grafiko v slogu simbola znamke. V tem delu DS4 vsaj po fotografijah sodeč deluje najbolje.Notranjost je prav tako zelo posebna in prepredena z naprednimi materiali (različne vrste usnja, les), pa tudi drobnimi poudarki, kot je posebna oblika šivov. Kljuke v vratih se oblikovno zlivajo z zračniki, kar se enovito nadaljuje v sredinski del armaturne plošče. Tam sta zgornji zaslon, na katerem se nastavlja vse mogoče, in pod njim še manjši za hitrejše in bolj intuitivno upravljanje nekaterih funkcij s konicami prstov. Pravijo, da so v notranjosti uporabili celo vrsto recikliranih materialov.Tako kot v večjem modelu DS7 kamera »bere« cesto pred vozilom, čemur se ob morebitnih neravninah prilagaja podvozje. Avtomobil z infrardečo kamero ponoči zaznava pešce in živali, prikazovalnik informacij na vetrobransko steklo je obogaten s prikazi tako imenovane razširjene resničnosti.V pogonskem smislu je DS4 izveden bodisi kot priključni hibrid bodisi s klasičnim pogonom, bencinskim in še tudi dizelskim. Kot priključni hibrid združuje 1,6-litrski bencinski in električni motor s skupno močjo 165 kW, z akumulatorjem z 12,6 kWh v dnu zadka pa naj bi bil sposoben samo na elektriko prepeljati 50 kilometrov. Pri priključnem hibridu ima prtljažnik 390 litrov prostornine, s klasičnim pogonom zmore 430 litrov. Kar nekaj je bilo vprašanj, zakaj DS4 niso pripravili v povsem električni izvedbi, na kar pa iz podjetja ni bilo jasnega odgovora.Poleg bolj elegantne in dinamično opremljene izvedbe bo na voljo še različica cross z malce robustnejšo podobo, tam bo mogoče imeti program za boljše speljevanje na slabši vozni podlagi. DS4 bodo izdelovali v Nemčiji, v Oplovi tovarni v Rüsselsheimu, ta znamka je sicer že nekaj let del skupine PSA.Cene bodo seveda nižje kot pri večjem DS7 crossbacku, a konkretnejši za zdaj Francozi niso bili. Pri nas naj bi DS4 začeli prodajati oktobra.