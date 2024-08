Odkrijte svojega popolnega sopotnika: Citroën C3 Aircross

Citroën C3 Aircross je prav to – avto, ki se prilagaja vašemu življenjskemu slogu, ne glede na to, ali se vozite po mestnih ulicah ali se odpravljate na vikend izlete.

Ko ste v jutranji naglici in se vam mudi na delo, C3 Aircross omogoča udobno in zanesljivo vožnjo po mestnih ulicah in v prometnih zastojih. Hkrati s svojo velikostjo pripomore, da hitro najdete parkirno mesto blizu svoje pisarne. Po delu, ko se ustavite v trgovini, da opravite tedenski nakup, v njegovo prostorno notranjost in prilagodljiv prtljažnik brez težav pospravite vse nakupovalne vrečke, ne glede na to, ali gre za veliko količino živil ali večje predmete. Po dolgem dnevu ali ob koncu tedna pa se želite sprostiti in odpeljati na kratek izlet v naravo. Citroën C3 Aircross vas s svojo zmogljivostjo in zanesljivostjo prav vabi, da brezskrbno raziskujete skrite kotičke in uživate v miru narave. Je resnično vsestranski sopotnik, ki se nenehno prilagaja vašim potrebam.

Vsi pa vemo, kako pomembno je izkoristiti dobre ponudbe. Citroën trenutno ponuja poletni bonus in druge ugodnosti, ki skupaj prinesejo prihranek do 2000 evrov*:

500 evrov poletnega bonusa

500 evrov bonusa ob menjavi staro za novo

1000 evrov bonusa za financiranje s fiksno obrestno mero

To je edinstvena priložnost, da prihranite pri nakupu svojega novega SUV-ja.

Preverite vozila na zalogi V salonih Citroën vas čaka več kot 100 vozil na zalogi. Izberite svojo najljubšo barvo in odpeljite svoje vozilo, ki je na voljo takoj.

Vsestranskost in prilagodljivost

FOTO: Julien Rocher

Citroën C3 Aircross se ponaša z izjemno modularnostjo in prostorno notranjostjo. Sedeži Advanced Comfort zagotavljajo vrhunsko udobje, sedežno klop, ki ima dva popolnoma ločena dela, je mogoče drsno pomikati, naslon sedeža prednjega sopotnika pa se lahko preklopi v mizico. To omogoča prevoz tudi zelo dolgih predmetov, kot so pohištveni elementi in športni pripomočki.

Udobje in varna vožnja

FOTO: Nicolas Bluche

barvni prosojni zaslon za prikaz podatkov

prepoznavanje prometnih znakov

sistem Active Safety Brake

samodejni preklop luči

Park Assist in kamera za pomoč pri vzvratni vožnji Top Rear Vision

C3 Aircross je opremljen s številnimi tehnologijami za pomoč pri vožnji:

Te tehnologije poenostavljajo vsakodnevno vožnjo in pripomorejo k večji varnosti na cesti.

Napredna povezljivost

Vozila so opremljena z devetpalčnim zaslonom na dotik, odvisno od različice, ki podpira funkcije Citroën Connect Nav in Mirror Screen, združljive s tehnologijama Android Auto in Apple CarPlay. Poleg tega sta na voljo brezžično polnjenje pametnega telefona in Citroën Connect Assist, ki omogoča klic v sili in asistenco.

FOTO: Nicolas Bluche

Motor in menjalnik

Ljubitelji tradicionalnih bencinskih motorjev lahko izbirajo med dvema bencinskima motorjema PureTech (110 in 130), ki zagotavljata gladko in učinkovito vožnjo. Na voljo je tako samodejni kot ročni menjalnik, kar vam omogoča izbiro glede na vaše osebne želje in slog vožnje.

V primerjavi z drugimi vozili na trgu se Citroën C3 Aircross odlikuje po svoji prostorni notranjosti, modularnosti in številnih tehnologijah za pomoč pri vožnji. Njegov edinstveni stil in vsestranskost ga postavljata v ospredje med kompaktnimi SUV-ji.

*Ponudba velja le za fizične osebe.

Naročnik oglasne vsebine je Citroën C Automobil Import d.o.o.