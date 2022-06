Okolju prijazen dostavnik z rekordno odprtino bočnih vrat

Renault je pionir na področju električne mobilnosti in že 11 let nedvomno vodilna znamka električnih vozil v Evropi. Kangoo Electric je od svoje predstavitve konec leta 2011 osvojil skoraj sedemdeset tisoč poklicnih kupcev in ima danes petinski delež v prodaji električnih gospodarskih vozil v Evropi. Novi Kangoo Van E-Tech Electric pomeni vrhunec strokovnega znanja in več kot desetletnih izkušenj, ki jih ima Renault na področju dostavnih električnih vozil.

Doseg 300 kilometrov v ciklu WLTP

Zaradi novega litij-ionskega akumulatorja z zmogljivostjo 45 kWh, ki jo je možno izkoristiti v celoti, ima novi Kangoo Van E-Tech Electric doseg do 300 kilometrov v normnem ciklu WLTP. To je razdalja, ki uporabnikom dostavnikov omogoča brezskrbno opravljanje večino njihovih vsakdanjih poklicnih poti ob najnižjih lastniških in obratovalnih stroških. Akumulator je vgrajen v pod vozila in tako ne krni uporabne prostornine tovornega prostora.

Novi Kangoo Van E-Tech Electric ima vgrajen elektromotor z močjo 90 kW in nemudoma razpoložljivim navorom 245 Nm, ki zagotavlja gladko in sproščeno vožnjo v vseh razmerah. Način vožnje Eco omeji moč in največjo hitrost ter tako optimizira doseg, najbolj primerno pa ga je uporabljati z manj obremenjenim vozilom.

FOTO: Renault Kangoo

Voznik lahko izbira tudi med tremi načini zaviranja z rekuperacijo energije.

Sailing: omejena rekuperacija energije, primeren za vožnjo po avtocesti in hitri cesti,

omejena rekuperacija energije, primeren za vožnjo po avtocesti in hitri cesti, Drive: privzet način za vsestransko uporabo, ki ob sprostitvi stopalke za plin daje podoben občutek vožnje kot z motorjem z notranjim zgorevanjem,

privzet način za vsestransko uporabo, ki ob sprostitvi stopalke za plin daje podoben občutek vožnje kot z motorjem z notranjim zgorevanjem, Brake: največja stopnja rekuperacije energije, primerna za uporabo v prometnih zastojih in na gorskih cestah.

Novi Kangoo Van E-TECH Electric ima konvencionalen hidravlični zavorni sistem dopolnjen s sistemom ARBS (Adaptive Regenerative Brake System), ki ne glede na izbrani način zaviranja poskrbi za kar največjo stopnjo rekuperacije energije.

Kombinacije načinov vožnje – pogona in zaviranja – pomenijo, da voznik lahko izbira med šestimi različnimi nastavitvami in tako optimizira udobje in doseg glede na dano rabo vozila in prometne razmere.

FOTO: Renault Kangoo

170 kilometrov v 30 minutah

Za polnjenje akumulatorja novi Kangoo Van E-Tech Electric ponuja izbiro med tremi vrstami polnilnika. Serijsko je opremljen s polnilnikom Cameleon za trifazni tok moči 11 kW, ki je primeren za vse vrste polnjenja na domu. Za doplačilo sta na voljo polnilnik Cameleon za hitro polnjenje na javnih polnilnih mestih z močjo 22 kW in polnilnih za hitro polnjenje z enosmernim tokom (DC) in močjo 80 kW, ki lahko v 30 minutah pridobi za 170 kilometrov dosega (v ciklu WLPT). Ob teh dveh polnilnikih za doplačilo ima akumulator dodan tekočinski hladilni sistem.

Novi Kangoo Van E-Tech Electric ob priključitvi na Wallbox z močjo 11 kW za polnjenje akumulatorja od 15 do 100 odstotkov napolnjenosti potrebuje 3 ure in 50 minut, ob priključitvi na Wallbox z močjo 7,4 kW pa manj kot šest ur.

Toplotna črpalka za boljši izkoristek dosega

Za zagotavljanje kar največjega dosega v vseh letnih časih ima novi Kangoo Van E-Tech Electric klimatsko napravo s toplotno črpalko. Ta v kombinaciji s polnilnikom moči 22 kW omogoča zajemanje toplote zunanjega zraka, s katero ogreva potniški prostor, ne da bi za to potrebovala grelni električni upor, ki je velik porabnik energije. Izkoristek toplotne črpalke je največji, ko je zunanja temperatura med –15 °C in +15 °C, kar je v hladnem obdobju leta v večini evropskih držav.

FOTO: Renault Kangoo

Renaultov sezam, odpri se: s 1446 mm najširša bočna odprtina

Novi Kangoo Van spet prinaša preobrat v delu poklicnih uporabnikov. Ponaša se z uporabno in bistroumno inovacijo, ki nakladanje, razkladanje in dostop do tovora bistveno olajša.

Zaradi odstranjenega srednjega stebrička ima novi Kangoo Van na desni strani najširšo odprtino za dostop do tovora na trgu; s širino 1446 mm je več kot dvakrat tako široka kot pri predhodniku. Ta novost, poimenovana Renaultov Sezam, odpri se, je posebno priročna v mestnih središčih, kjer bistveno olajša nakladanje in razkladanje tovora skozi stranska vrata in pomaga obiti morebitne omejitve dostopa od zadaj na tesnih parkirnih mestih (mestnih ulicah, parkiriščih itd.). Ta inovacija bo v vsakdanjiku poklicnih uporabnikov hitro postala nepogrešljiva.

Argumenti »za«:

sovoznikova vrata spredaj se za lažji dostop odprejo za do 90 stopinj,

celoten tovorni prostor je lahko dosegljiv,

zložljiv sovoznikov sedež in premična pregrada omogočata do 3,05 metra dolg tovorni prostor z ravnim podom,

sovoznikova vrata in bočna drsna vrata je možno odpirati in zapirati posamično in v poljubnem zaporedju,

sovoznikov sedež ima zanki, ki omogočata varno privezovanje tovora.

Ste vedeli?

Z odstranitvijo srednjega stebrička in razširitvijo dostopa z boka je Renaultov Sezam, odpri se novemu Kangooju Vanu razširil tudi možnosti za predelave in nadgradnje. Na primer, zdaj je možno vgraditi dodaten komplet na tečaje vpetih regalov in prevažati za 60 odstotkov več opreme in orodja ter ga doseči brez potrebe po vstopu v vozilo. Prav tako omogoča niz novih zamisli in zasnov, na primer za prodajalne na kolesih.

FOTO: Renault Kangoo

Povezljivost novega kangooja vana

Z Renaultovo aplikacijo za pametne telefone MyRenault ali multimedijsko napravo Renault Easy Link je za novi Kangoo Van E-Tech Electric na voljo nabor posebnih povezljivih storitev, kot so: programiranje polnjenja akumulatorja, spremljanje stanja napolnjenosti akumulatorja na daljavo, programiranje ogrevanja ali hlajenja potniškega prostora pred začetkom vožnje, iskanje polnilnih mest ob poti ali izračunavanje ciljev, ki jih je možno doseči z razpoložljivo energijo v akumulatorju.

Naročnik oglasne vsebine je Renault Nissan