Vstopite v novo dobo elegance in tehnologije

Uspešni Peugeotov športni terenec 3008 je v novi, 3. generaciji pridobil atraktivno kupejevsko fastback obliko in popolnoma električno izvedenko E-3008. Odlikuje ga kombinacija drzne oblike, pionirskih tehnologij, brezkompromisne udobnosti in električnega dosega do 700 kilometrov. To ni več prihodnost. To je sedanjost – pripravljena za vas.

Privlačnost, ki pritegne vsak pogled

Novi E-3008 s svojo elegantno, aerodinamično silhueto in edinstvenim fastback dizajnom izstopa na cesti. Prednji del zaznamujejo nova osvetlitev s tremi levjimi kremplji, prelivajoča okrasna maska in poudarjen novi logotip Peugeot. Dvobarvna kombinacija (serijsko na voljo pri opremi GT) in šest prefinjenih barv dajejo vozilu izrazito sodoben, skoraj futurističen videz.

Preizkusite prihodnost že danes Peugeot 3008 ni zgolj avtomobil. Je sodoben SUV, ki združuje eleganten dizajn, napredno tehnologijo in udobje za vsak trenutek vašega dneva. Ne glede na to, katera različica vas zanima, naj gre za hibridno ali električno, 3008 vedno navduši. Sestavite si svojega Peugeota 3008 ali obiščite najbližji Peugeotov salon in se prepričajte sami.

Tehnološki raj v notranjosti

Ob vstopu v vozilo nas pričaka spektakularni Peugeot Panoramic i-Cockpit – lebdeči, ukrivljeni 21-palčni zaslon visoke ločljivosti, ki združuje instrumentno ploščo in osrednji zaslon na dotik. Poleg tega je na voljo še ambientalna LED-osvetlitev v osmih barvah, visokokakovostni materiali (alcantara, aluminij) in napredna ergonomija, ki vozniku in sopotnikom zagotavlja občutek prefinjenega udobja. Ne nazadnje imajo prednji sedeži priznani certifikat AGR (Aktion Gesunder Rücken) nemškega združenja zdravnikov in fizioterapevtov. Tako označeni avtomobilski sedeži dokazano blagodejno vplivajo na zdravje hrbta.

Vozila z višjo ravnijo opreme GT nas razvajajo še z masažnimi in ogrevanimi sprednjimi sedeži. Prvič je pri znamki Peugeot na voljo tudi električno napihljiva bočna opora sprednjih sedežev, ki omogoči še boljše prileganje sedeža našemu telesu. Dodajmo še, da se prav tako udobno sedi zadaj, kjer je potnikom v bolje opremljenih izvedenkah GT na voljo celo ogrevanje sedežev. Za prijetno klimo v notranjosti vozila pa dodatno poskrbita še sistem za nadzor kakovosti zraka AQS in opcijski filter Clean Cabin, ki ga bodo nadvse cenili alergiki.

Električna zmogljivost nove generacije

Pomembni adut novega E-3008 je njegov doseg, ki lahko znaša do 700 kilometrov. To pa je že razdalja, ki prepriča celo največje skeptike električne mobilnosti. Če temu dodamo še možnost hitrega polnjenja do 160 kW, je to še ena točka več za nakup E-3008. Seveda našteto niso edine prednosti vožnje električnega vozila. K temu prištejmo še tiho vožnjo, nižje stroške vzdrževanja in registracije vozila ter Peugeotovo 7-letno jamstvo do 100.000 km na vozilo in 8-letno garancijo na baterijo.

Tri izvedenke električnega pogona

Ljudje imajo različne potrebe in želje, zato je E-3008 na voljo s tremi različnimi električnimi pogoni, ki bodo zadovoljili še tako zahtevne kupce. Osnovna pogonska izvedenka ima dvokolesni pogon in največjo moč 157 kW ter baterijo 73 kWh, ki omogoči do 525 km dosega. Tisti, ki potrebujejo štirikolesni pogon, se bodo odločili za izvedenko Dual Motor, ki z obema elektromotorjema doseže sistemsko moč 240 kW in ima 525 km dosega z baterijo 78 kWh. Dolgoprogaše pa bo gotovo zanimala izvedenka Long Range, ki ima dvokolesni pogon, največjo moč 170 kW in baterijo 97 kWh za doseg do 700 km.

Enostavnejši električni vsakdan

Inženirji so E-3008 namenili tudi nekaj uporabnih pametnih funkcij, ki bodo brez dvoma olajšali vsakodnevno uporabo vozila. S pomočjo pametnega polnjena Smart Charging avtomobil samodejno prilagaja čas in moč polnjenja tako, da so stroški čim nižji.

Zelo uporabna in praktična je funkcija Plug & Charge, ki omogoča, da se vozilo na javni električni polnilnici samo identificira in začne polnjenje. Z omenjeno funkcijo odpade nadležno iskanje ustrezne polnilne kartice oziroma aplikacije.

Novi E-3008 ima še eno zelo koristno funkcijo, in sicer Vehicle-to-Load (V2L), ki omogoča napajanje zunanjih električnih naprav (do 3 kW). Tako lahko z njeno pomočjo napolnimo električno kolo, si skuhamo kavo ali posušimo lase po plavanju v jezeru. Pa brez skrbi, računalnik bedi nad tem, da nam bo ostalo dovolj energije za vožnjo.

Varno in povezano

Voznike novega E-3008 čaka brezskrbna in varna vožnja, saj so mu namenili najnovejšo generacijo vozniških asistenčnih sistemov, ki omogočajo polsamodejno vožnjo na avtocestah in hitrih cestah. Tako zna E-3008 sam prilagajati hitrost prometnim razmeram, držati smer in celo menjavati vozni pas – funkcija, ki je bila doslej rezervirana za luksuzna vozila. Tudi napredna prepoznava prometnih znakov in sistem za zaznavanje utrujenosti voznika prispevata k varnejši vožnji. V mestnih središčih in parkiriščih pa bomo najbolj cenili 360-stopinjski pogled s funkcijo VisioPark. Seveda ima v E-3008 kljub visokotehnološkim pomočnikom zadnjo besedo še vedno voznik.

Za brezhibno povezljivost skrbita sistema i-Connect in i-Connect Advanced, z brezžičnim zrcaljenjem Apple CarPlay in Android Auto, navigacijo TomTom z načrtovalcem poti (Trip Planner) in glasovnim upravljanjem »OK Peugeot«. Vozilo se posodablja na daljavo, podobno kot pametni telefon.

Za mestne ulice in odprto cesto

Čeprav gre za športnega terenca, ostaja E-3008 izjemno okreten tudi v mestu – z najmanjšim obračalnim krogom (10,6 m) v svojem razredu. Vozniku so v pomoč zadnja kamera z dvema kotoma pogleda, pametni parkirni sistemi in natančna vodljivost. Na odprti cesti pa navdušuje s tišino, lego in uglajeno vožnjo.

Trajnost ni modna muha – je srce vozila

V novi E-3008 je vgrajenih več kot 500 kg trajnostnih materialov, vključno z reciklirano plastiko in zelenimi kovinami. Vsi kromirani deli so zamenjani z lakiranimi površinami, proizvodnja vozila in komponent, kot sta motor in menjalnik, pa poteka izključno v Franciji.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobiles Import.