Ponekod vinjete, drugod še naprej sprotno cestninjenje

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji smo imeli po obdobju cestninskih postaj in plačevanja po odsekih kar nekaj let plačevanje uporabe avtoceste urejeno z nakupom fizičnih vinjet, te pa so od letos na voljo le še v elektronski obliki. Kot so nam dejali v Darsu, so jih do 15. maja prodali nekaj več kot dva milijona, od tega največ tedenskih za avtomobile (43 odstotkov), sledijo letne prav tako za avtomobile (41 odstotkov). Letna vinjeta za avtomobil oziroma razred A2 stane 110 evrov, mesečna 30 in tedenska 15 evrov.

Kot so še povedali, je bilo letos na podlagi nadzora kamer, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora zaradi kršitev izdanih 11.318 plačilnih nalogov, od tega velika večina, kar 7832, tujim uporabnikom. Predpisana globa za vstop na cestninsko cesto brez e-vinjete znaša 300 evrov. Kot je znano, je elektronska vinjeta vezana na registrsko označbo vozila, zato se lahko zgodi tudi napaka pri vpisu. V Darsu na podlagi sodnih zahtev za varstvo zakonitosti ocenjujejo, da je bilo takšnih primerov okoli 500.

Na naše vprašanje, ali bi bili lahko bolj prijazni v primerih, ko je nekdo očitno napačno vtipkal številke registrske tablice, so nam odgovorili, da se cestnina (e-vinjeta) šteje kot plačana, če so izpolnjeni trije pogoji: veljavnost, pravilen cestninski razred ter točna registrska označba. Dodali so, da uporabnike avtocestnega omrežja vseskozi pozivajo, naj na potrdilu o nakupu e-vinjete (znova) preverijo registrsko označbo. Če ugotovijo napako, naj nemudoma kupijo novo e-vinjeto s pravilno registrsko označbo in pokličejo Darsov klicni center za cestninjenje, kjer bodo uredili vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete za napačno registrsko številko. Kot so še dodali, praviloma tistim uporabnikom, ki kupijo vinjeto za napačno registrsko številko – in se da napaka logično pojasniti (na primer zamenjava ali opustitev znakov, zamenjava 0 in O …) –, plačilni nalog, če je bil izdan po pošti, odpravijo in izdajo opomin. Če pa je tak kršitelj odkrit na terenu, cestninski nadzorniki praviloma izdajo opozorilo.

Če bi si mislili, da je način cestninjenja po Evropski uniji kolikor toliko enoten, bi se precej zmotili, to velja tudi za države, ki mejijo druga na drugo. Kako je cestninjenje urejeno pri naših sosedih? Kakšne so možnosti plačevanja v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem? Kakšne so zagrožene kazni?