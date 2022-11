Praktičnih avtomobilov je malo, težko jih je dobiti

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Resnično prostornimi avtomobili so na slovenskem trgu redki, pa naj gre za vozila, ki jim v tej redakciji pravimo velikoprostorci, ali pa za enoprostorce, ki so še bolj redki. Spremembe so bile v tem delu trga kar radikalne, nekateri takšni avtomobili niso več dosegljivi s klasičnim pogonom, na druge je treba zelo dolgo čakati. Pogledali smo, kaj se najde v ponudbi.

Če začnemo pri na trgu vodilni znamki Volkswagen, ima uradno v ponudbi tri takšne avtomobile.Velikoprosstorec volkswagen caddy je še dokaj nov. Po slovenski statistiki je bilo letos prodanih nekaj več kot sto, a je v povprečju nanj treba čakati kar eno leto! Devet mesecev je čakalna doba za večjega, še čisto svežega in mnogo bolj prestižnega, multivana, ki je seveda dosegljiv za tiste z več finančnimi sredstvi. Ta avtomobil se bolj primerja recimo z mercedesom razreda V, ki ima pri nas vselej svoje kupce.

Volkswagen ima nekoč zelo priljubljen cenovno dostopnejši model touran še na ceniku, a ga trenutno ne morete naročiti, saj morajo najprej izpolniti še vsa čakajoča naročila. Izdelujejo ga v lekarniških količinah, morda bo pri tem modelu situacija kaj boljša prihodnje leto, drugače kot smo nekajkrat napačno napisali, naj bi v ponudbi le ostal še do leta 2024. Zakaj se zanimamo zanj? Čeprav so zadnja leta prodajna tema številka ena športni terenci, po Sloveniji vozi več kot 16 tisoč touranov, to je za golfom, passatom in polom najpogostejši volkswagen na naših cestah.

Eden redkih klasičnih enoprostorcev, če jim tako rečemo, prav pri Fordu še ostaja ford S-max, nadvse praktičen avtomobil, ki je bil nekoč evropski avto leta, danes pa je denimo v ponudbi z zanimivim bencinsko-električnim samopolnilnim hibridnim pogonskim sklopom. Ravno zdaj se predstavlja velikoprostorec ford tourneo connect, ki je tehnični sorodnik VW caddya. To je zanimiv izdelek s klasičnim pogonom, tudi v podaljšani izvedbi in s štririkolesnim pogonom. Je pa vprašanje, kako bo z dobavami.

Veliko več, kot jih lahko dobijo, predstavniki znamke Dacia pri nas prodajo modela jogger, svoje letošnje najpomembnejše novosti, ki seveda igra tudi na ceno, ta se začne pri 17 tisočakih. Do konca oktobra so jih prodali več kot 200. Največkrat v izvedbi na bencin, a tudi na plin, prihodnje leto bo ta avtomobil prav tako v ponudbi kot samopolnili hibrid, ki pa bo vendarle nekoliko dražji.

Enoprostorec VW touran je še danes eden bolj pogostih avtomobilov na slovenskih cestah. V prodaji pa takšne prostorne avtomobile težko najdemo. FOTO: Volkswagen

Zanimivo je, da hišni tekmec Renault trenutno ne ponuja nobenega takšnega modela, čeprav so bili nekoč začetniki enoprostorskega trenda. Je pa njihov šef Luca de Meo te dni za leto 2024 napovedal novega scenica. Nenavadno, a vendarle: Renault pri nas ne prodaja niti nove izvedbe modela velikoprostorca kangoo, vsaj ne v osebni izvedbi, pač pa le v tovorni.

Svojevrstna je situacija pri modelih znamk, ki sodijo pod dežnik skupine Stellantis. Njihovi tovrstni modeli so namreč od letos večinoma na voljo le še z električnim pogonom, ki pa je bistveno dražji in ima razmeroma majhen doseg. Sicer so našli nekakšno polovično rešitev, saj zgodovinsko najbolj priljubljenega velikoprostorca citroëna berlinga – v slovenskem voznem parku jih je bilo konec lanskega leta skoraj 15 tisoč! – od poleti ponujajo v izvedbi N1, to je za osebni prevoz prirejena dostavna izvedba (še druga klop), ki pa le ima nekatere omejitve (zadaj do prtljažnika pregradna stena, obveznost vsakoletnega tehničnega pregleda, piskač pri vožnji vzvratno). Doslej so jih prodali 230.

Enoprostorci so izginjajoča kategorija, obstajajo predvsem bolj premijski kombiji, ki so krasni – če imate dovolj pod palcem. FOTO: Shutterstock

Podobno ponujajo v izvedbi N1 peugeota rifterja. Sicer pa sta v čistokrvni osebni izvedbi berlingo in rifter (nekoč partner) le še električna, tako kot njun tehnični sorodnik opel combo. Podobno velja za malce bolj prestižne enoprostorce teh znamk: peugeot traveller, citroën spacetourer in opel zafira so le še povsem električni. Recimo, da pri Peugeotu še dobite klasično gnani model 5008, ki ga sicer deklarirajo kot športnega terenca, a ima le poudarjeno prostorsko noto. Glede na prej povedano je še ena zanimiva izjema: modela iz te tehnične naveze ima tudi Toyota, čeprav ni del Stellantisa, gre za toyoto city verso in toyoto verso, ki pa sta v ponudbi s termičnim pogonom.

Za konec omenimo, da tovrstnih avtomobilov ne najdete pri skoraj nobeni od japonskih ali korejskih znamk, pa čeprav imajo vsaj Japonci na primer v ZDA tako imenovanih minivanov na pretek. Jih pa zato ponuja kak premijski proizvajalec: BMW ima v ponudbi letos prenovljenega kompaktnega enoprostorca serije 2 active tourerja, Mercedes pa velikoprostorca citana/razred T, tako v bencinski kot dizelski izvedbi. Ni odveč reči, da sta to cenovno najbolj dostopna modela teh dveh prestižnih znamk.