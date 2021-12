Prestopanje meja tudi s štirikolesnim pogonom

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Nekoč smo ga poznali kot suzukija SX4, po letu 2016 je postal SX4 s-cross, z novim modelom pa se, vsaj v trženju poslavlja SX4, ostaja pač s-cross. Tretja generacija kompaktnega športnega terenca, ki nastaja na Madžarskem, se postavlja z bolj možatim sprednjim delom in velikimi zadnjimi lučmi, pomembnejši novosti pa sta dodelan infozabavni sistem in obogatena oprema za pasivno varnost.

Suzuki v svetovnem merilu proda skoraj 2,4 milijona avtomobilov, največ v Indiji, pri nas pa na leto najde približno tisoč kupcev oziroma slaba dva odstotka vseh. S-cross pomeni približno četrtino Suzukijeve prodaje v Sloveniji, pri čemer se velika večina kupcev (blizu 90 odstotkov) odloči za štirikolesni pogon, ki iz drugih avtomobilov v tem razredu počasi izginja.

V notranjosti je najprej viden večji zaslon infozabavne naprave s posodobljenim uporabniškim vmesnikom (žal ni v slovenščini). Merilniki ostajajo analogni, med njimi je sicer manjši zaslon z različnimi informacijami, med katerimi se premikate z nerodno tipko, ki za volanskim obročem štrli iz merilnikov. FOTO: Boštjan Okorn

Jasno je, da so ga ohranili tudi pri novem s-crossu, do hitrosti 60 km/h se lahko vozite tudi z zaklenjenim sredinskim diferencialom in tako prestopite kakšno dodatno mejo, ki je konkurenca ne zmore. Najbrž bo koga dodatno privabila robustnejša zunanjost z dvignjenim sprednjim delom in zadnjimi lučmi, ki avtomobil naredijo bolj čokatega, a bolj pomembno je, da ima s-cross zdaj vključen kar lep nabor asistenčne opreme.

Novi s-cross ima enake mere kot dosedanji, tudi v notranjosti je prostornost zelo podobna. Na zadnji klopi je sedenje dovolj dobro za dva potnika, tretji bo imel malo prostora predvsem za noge. FOTO: Boštjan Okorn

Serijsko je že v opremi comfort (za 20.455 evrov) na voljo izpopolnjen sistem za zaviranje v sili, prav tako opozarjanje na zapustitev voznega pasu in prepoznava prometnih znakov. V skladu z novimi pravili je dodan sistem e-klic, vedno je vgrajena kamera za vzvratno vožnjo, vsi žarometi so iz svetečih diod. Infozabavni sistem se ponaša z drugačnim vmesnikom (ni v slovenščini), merilniki ostajajo analogni z manjšim zaslonom med njimi. Preklapljanje med funkcijami na tem zaslonu še naprej poteka prek nerodne tipke, ki za volanom štrli iz prostora z merilniki.

Najbolje prodajana oprema pri nas naj bi bila premium v kombinaciji s štirikolesnim pogonom za 23.345 evrov. V njej so med drugim dodani samodejna klimatska naprava, tipala za dež, brezstični ključ, radarski tempomat ter sistema za opozarjanje na mrtvi kot in prečni promet zadaj. Elegance za dobrih 800 evrov več k vsemu omenjenemu prinaša še večji zaslon infozabavne naprave, brezžično povezavo v apple car play ali android auto ter kombinacijo usnja in umetnega usnja.

Na zadku izstopajo velike luči, ki so tako kot sprednji žarometi sestavljene iz svetečih diod. FOTO: Boštjan Okorn

Trenutno je suzuki s-cross, ki je vedno postavljen na 17-palčne pnevmatike, naprodaj le z 1,4-litrskim bencinskim motorjem (največja moč 95 kW), ki mu pomaga manjša baterija, povezana v 48-voltni sistem. Ob letu osorej naj bi se mu pridružil 1,5-litrski hibridni motor. Slovenski zastopnik pričakuje, da bo prihodnje leto prodal 300 s-crossov, 50 jih imajo že zagotovljenih in čakajo na kupce.