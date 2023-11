Prihodnost ima novo obliko: Alfa Romeo Tonale priključni hibrid

Zasnovan je z nezgrešljivim in brezčasnim italijanskim slogom, ki ostaja zvest svoji zgodovini, hkrati pa v zasnovo nevsiljivo poveže najnovejšo tehnologijo, ki je na voljo v avtomobilski industriji. Znamki Alfa Romeo utira pot elektrifikacije, pri čemer pa brezkompromisno sledi njenemu značaju. Tonale prihaja z jasnim ciljem: na novo opredeliti športnost za 21. stoletje.

Tonale je italijanska mojstrovina, zasnovana in izdelana v sodobni tovarni Giambattista Vico, v kraju Pomigliano d'Arco v neposredni bližini Neaplja, ki je po nedavni prenovi še bolj tehnološko napredna in avtomatizirana.

Nezmotljiv dizajn

Tonale s svojimi merami (4,53 m x 1,48 m x 1,6 m) vstopa v za Alfo Romeo nov segment, vendar ohranja bistvo italijanske umetnosti. S skladnimi linijami in zgodovinskimi elementi, kot so žarometi 3+3 in platišča v obliki »telefonske številčnice«, kompaktni SUV težko ostane neopažen med množico.

Po navdihu dirkalne zgodovine notranjost pri vozniku podžge športno strast do vožnje, hkrati pa ustvarja primerno udobje. Z uporabo materialov, kot so aluminij, usnje in alkantara, vozniku in sopotnikom daje občutek brezčasne kakovosti. Na sredinski konzoli voznik lahko najde izbirnik načina vožnje DNA, ki vpliva na obnašanje in občutek avtomobila, za volanom pa aluminijasti prestavni ročici, ki omogočata hipno izbiranje prestav.

Najnovejša tehnologija

Tonale je prvo vozilo na trgu, katerega lastništvo lahko izkazujete z NFT (nezamenljivimi žetoni, ang. non-fungible token). Tonale NFT na podlagi tehnologije veriženja podatkovnih blokov in z enolično povezavo certificira vozilo ob nakupu, nato pa shranjuje vse podatke o njegovi uporabi in vzdrževanju, kar mu zagotavlja avtentičnost in ohranja visoko preostalo vrednost ob prodaji vozila.

Zmogljivost se sreča z učinkovitostjo

Alfa Romeo Tonale je na voljo s kar štirimi motornimi različicami, ki kupcu omogočajo širok spekter izbire. V ponudbi tako najdemo dizelsko različico s prostornino 1,6 litra in z močjo 69 kW (130 KM), dve blago hibridni različici s prostornino motorja 1,5 litra, ki za delovanje uporabljata Millerjev cikel in sta na voljo z 69 kW (130 KM) ali 118 kW (160 KM), ter ne nazadnje priključno hibridno različico s kar 202 kW (280 KM), pri čemer 90 kW prispeva elektromotor. Moč se pri priključno hibridni različici na cesto prenaša z znamenitim sistemom pogona Q4. Vse različice so na voljo s samodejnim menjalnikom.

Različica priključnega hibrida s štirikolesnim pogonom Q4, z 1,3-litrskim motorjem in 90 kW električnim motorjem na zadnji osi, prinaša sistemsko moč 202 kW (275 KM), od 0 do 100 km/h pospeši v 6,2 sekunde ter prinaša najboljše karakteristike v svojem razredu. Pričakovan električni doseg pri mestni vožnji pa je kar 80 km.

Novi model znamke Alfa Romeo, Tonale, odlikujejo vrhunska tehnologija, kakovost in popolnoma na novo opredeljena uporabniška izkušnja.

