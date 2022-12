Razlogov za poslovni najem vozil je vse več

Zaposleni v podjetjih ali javni infrastrukturi se zavedajo dragocenosti urejenega voznega parka, da ima ta na voljo dovolj takoj razpoložljivih vozil. Toda za vsem tem stojijo redno servisiranje, priprava ustreznih pnevmatik za sezono, pri čemer morajo biti vozila registrirana in ustrezno zavarovana za cestni promet. Ob tem se poraja pomembna dilema – lahko podjetje optimalno poskrbi za svoj vozni park ali namenja temu preveč časa, ki bi ga bilo bolje vložiti v vaš posel?

Trend v porastu: od lastništva k storitvam

Družba se ves čas spreminja in prilagaja na spremembe, kar sega tudi na področje mobilnosti. Ker se modificirajo tudi modeli uporabe avtomobilov, ne preseneča, da vse več ljudi – še posebej mlajše generacije – razmišljajo o najemu vozil, ne zgolj izključno o lastništvu. K temu je pripomogel tudi dogodek preteklih let, ko se je spreminjala oblika poslovanja podjetij, ki je vključevala več dela od doma in manj poslovnih poti.

V podjetju Atet, ki je od konca leta 2019 del skupine Petrol, opažajo, da se že opušča lastništvo avtomobilov, pojavlja pa se želja po celovitem upravljanju voznih parkov. Družba se že aktivno pripravlja na prehod na bolj trajnostne rešitve, tako na področju mobilnosti in e-avtomobilizma kot drugod. Med razlogi so predvsem negotove razmere, ki močno vplivajo na gospodarske trge, zlasti na trg energentov in s tem pogonskih goriv.

Elektrifikacija voznega parka. FOTO: Petrol

S skrbnim upravljanjem voznega parka do prihrankov

Optimizacije stroškov se podjetja in mesta lotevajo na različne načine, tudi s sodobnimi storitvami mobilnosti. V Petrolu so kot odgovor na to oblikovali storitev upravljanja voznih parkov, ki vključuje poslovni in kratkoročni najem vozil, analitiko in optimizacijo voznih parkov ter storitve od vrat do vrat.

V okviru celostnih rešitev mobilnosti naredijo vse, da svojim uporabnikom pomagajo do krčenja stroškov, nižanja ogljičnega odtisa in povečanja učinkovitosti poslovanja. Poseben poudarek dajo analitiki voznega parka, pri čemer za svoje uporabnike pregledajo vozni park, vključno s celovito stroškovno analizo, proučijo njihove potrebe in na podlagi tega oblikujejo stroškovno učinkovito floto vozil.

S paketom storitev mobilnosti »od vrat do vrat« so šli še korak dlje, saj z njim v celoti prevzamejo skrb za logistiko vozil njihovih uporabnikov, da so ves čas brezhibno pripravljena za uporabo. To med drugim v praksi pomeni tudi, da organizirajo termin za menjavo pnevmatik za zimo, hkrati pa poskrbijo za prevzem in vračilo vseh vozil v voznem parku poslovnega uporabnika za izvedbo te storitve.

V toku z zahtevami sodobnega cestnega prometa

Ker je pot do optimalnega voznega parka proces, zahteva sistematičen pristop po meri uporabnika. Službena vozila zahtevajo, podobno kot osebna, skrb in nego. Potrebujejo redno vzdrževanje in učinkovito upravljanje. Če podjetje to storitev odda zunanjim strokovnjakom, s tem občutno razbremeni svojo administracijo, predvsem pa si zagotovi popolno mobilnost v vsakem trenutku.

V Petrolu so za poslovne uporabnike razvili rešitev poslovnega najema osebnih in lahkih gospodarskih vozil vseh znamk, med njimi tudi električnih. Ta uporabnikom omogoča preprosto dostopnost do tehnološko najsodobnejših vozil. Ker ne gre za lastništvo vozila, so uporabniki razbremenjeni dodatnih stroškov in skrbi z vzdrževanjem, ob koncu izteka pogodbe pa vozilo preprosto vrnejo. Dodaten razlog za najem električnih vozil je spremenjena dohodninska zakonodaja, ki je ukinila boniteto za zasebno uporabo službenega električnega vozila.

Za občasne potrebe po vozilu so v Petrolu pripravili tudi možnosti kratkoročnega najema vozil do 30 dni, ki je zelo iskan predvsem, kadar imajo v podjetju veliko službenih poti, prevozov na sejme, konference ali druge dogodke.

Vozni park s sodobnimi vozili. FOTO: Petrol

Od vzpostavitve do upravljanja polnilne infrastrukture

V Petrolu zagovarjajo, da je vozni park smiselno opremiti z električnimi vozili postopoma. Za najboljšo optimizacijo stroškov in prehod v brezogljično poslovanje svojim uporabnikom ponujajo celovito ponudbo energetskih rešitev, vse od izgradnje sončnih elektrarn do polnilne infrastrukture. Tako je tudi električna mobilnost čistejša, saj jo poganja elektrika iz obnovljivih virov energije.

Pri tem svojim uporabnikom stojijo ob strani pri načrtovanju in postavitvi polnilnic, ki jih lahko uporabljajo izključno za lasten vozni park ali jih vključijo v mrežo Petrolovih javnih polnilnic. Pa tudi z upravljanjem po postavitvi polnilne infrastrukture, na primer s podporo dežurne intervencijske službe, rednimi letnimi pregledi polnilnic in možnostmi javnega polnjenja na postavljeni infrastrukturi.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol