Skrbi me, da se bo naša mobilnost podražila

V prispevku preberite:

Po lanskem izbruhu virusne krize je marsikaj skoraj obstalo, tudi promet. A ta je zdaj že v starem ritmu, morda celo močnejšem kot prej. O vseh izzivih, ki jih prinaša, tudi o novih prometnih predpisih smo nekaj vprašanj zastavili Juretu Kostanjšku, generalnemu sekretarju Avto-moto zveze Slovenije. Pred kratkim so začela veljati nova pravila cestnega prometa. Morda najbolj izstopajoča novost je zavijanje desno pri rdeči luči. Kaj menite o njej? Načeloma dobrodošla novost, ki bi lahko pripomogla k boljši pretočnosti prometa. Najbrž pa bomo potrebovali nekaj časa, da se nanjo navadimo. Edino, česar si ne želim, je, da bi nestrpni vozniki za voznikom, ki ni prepričan, da lahko varno zavije desno ob rdeči, izgubljali potrpljenje ter ga s kretnjami ali trobljenjem sprovocirali, da bo potem naredil manever, ko res morda ne bo več varno. Rešitev sicer najbolj pride do izraza v križiščih, kjer sta pasova za naravnost in desno ločena. Kakšno pa je vaše mnenje o znižanih kaznih za prehitro vožnjo v določenih primerih? Večkrat smo že ponovili, da bolj kot sama višina globe na voznike vpliva verjetnost, da bodo zaznani pri prekoračitvi dovoljene hitrosti vožnje ali drugih prekrških. Hkrati pri nas že imamo instrument polovičke, tako da so načeloma globe že same po sebi za polovico nižje. Sam bi predlagal obraten pristop: prepolovil bi vse globe, ki pa bi se potem na primer po osmih ali petnajstih dneh avtomatično podvojile.