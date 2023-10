Slovenski kupci razreda E so za dizel

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Mercedesov razred E velja za enega najpomembnejših modelov znamke iz Stuttgarta, 75 let zgodovine že ima. Te dni je na slovenske ceste zapeljala že šesta generacija tega modela, ki po navedbah predstavnikov znamke gradi most med dvema svetovoma – tradicionalnim, ki se navezuje na tradicijo izdelovanja velikih, udobnih in učinkovitih potovalnih poslovnih limuzin, in novim, ki v ospredje postavlja digitalizacijo in inovativne pogone prihodnosti. Na voljo je kot limuzina in karavan.

Novinec je kot limuzina v primerjavi s predhodnikom le malce zrasel: v dolžino meri 495 cm, v širino 188 cm in v višino 147 cm, medosna razdalja znaša 296 cm. V prtljažniku je 540 litrov prostora oziroma 370 litrov pri hibridni različici. Še več prtljažnega prostora ponuja karavanska različica, in sicer od 615 do 1830 litrov v nehibridni izvedbi oziroma od 460 do 1675 litrov v priključnohibridni. Oblika zunanjosti ohranja klasična razmerja tridimenzionalne limuzine, ki združujejo kratek prednji previs in dolg motorni pokrov z elegantno privzdignjeno potniško kabino, subtilno potisnjeno proti zadnjemu delu vozila.

Potniška kabina in voznikov prostor sta tudi zasnovana na novo, pri čemer prevladuje obsežna digitalizacija – klasične vrtljive gumbe za klimatsko napravo bomo pogrešali. Kako obsežna je digitalizacija, je odvisno od izbrane opreme. Če se odločimo za (doplačljiv) superzaslon MBUX, se ta razteza čez celotno armaturno ploščo in združuje ločen zaslon instrumentne plošče z dvema dodatnima zaslonoma, 14,4-palčnim osrednjim zaslonom MBUX in 12,3-palčnim zaslonom na dotik, nameščenim pred potnikom spredaj.

Posodobljeni informacijsko-razvedrilni sistem MBUX ima preprostejši uporabniški vmesnik ‒ z novimi ikonami, kakršnih smo vajeni na mobilnih napravah, navigacijskim sistemom z navidezno resničnostjo, izboljšan je glasovni pomočnik Hej, mercedes in omogočen dostop do aplikacij tretjih ponudnikov, kot so tiktok, igra angry birds in zoom. Med drugim je na seznamu dodatne opreme kabinska kamera, ki bo omogočala tako snemanje selfijev kot izvedbo videokonferenc. Novi E bo omogočal uporabo digitalnega ključa – za zdaj podpira le iphone in apple watch – za odklepanje in zagon avtomobila. Souporaba digitalnega ključa je na voljo do 16 uporabnikom.

Vstopna cena E-ja z bencinskim motorjem je od 68 tisoč evrov naprej. FOTO: Blaž Kondža

Motorna paleta novega razreda E je posodobljena in elektrificirana ter povezana z devetstopenjskim samodejnim menjalnikom. Kupci bodo lahko izbirali med devetimi pogonskimi izvedbami: petimi blagimi hibridi in štirimi priključnimi hibridi. Zmogljivost pogonskega akumulatorja zadnjih zadošča za električni doseg okoli 110 km. Zanimivost v ponudbi je gotovo dizelski priključni hibrid, ki nosi oznako E300 de 4M. Še vedno pa v ponudbi ostajata tudi dizelski in bencinski šestvaljnik – E450 d 4M in E450 4M.

Notranjost je zasnovana na novo in precej digitalizirana. Foto Blaž Kondža

Koliko denarja bodo morali imeti slovenski kupci na računu, če bodo hoteli kupiti novega mercedesa E? Za novo limuzino razreda E z vstopnim bencinskim motorjem E200 bomo odšteli od 67.890 evrov, za dizelski vstopni model E220 d pa od 69.990 evrov naprej. Karavanska različica bo okoli dva tisočaka dražja od primerljive limuzinske. Do konca leta ima slovenski zastopnik zagotovljenih 35 limuzin in deset karavanov, pri čemer so večino že prodali. Največ zanimanja pa bo, kar sploh ne preseneča, za starega dobrega dizla E220 d.