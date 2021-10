Slovenski kupec je racionalen

V prispveku preberite:

Če katero gospodarsko panogo, je virusna kriza dodobra pretresla avtomobilizem. Poleg tega, da primanjkuje polprevodnikov in novih avtomobilov, mora panoga tudi vstopati na zahtevno in drago področje novih pogonov. Trgi to doživljajo različno, o slovenskem bi rekli, da se letos stvari prav dosti ne premikajo naprej. Se pa po drugi strani prestrukturira in že kako leto imamo pri nas še enega res velikega igralca. To je švicarska skupina Emil Frey, ki z znamkami, ki so pod njenim okriljem, obvladuje več kot petino trga. Dovolj vzrokov za pogovor z Jožkom Tomšičem, generalnim direktorjem za Slovenijo.

Že pred leti, ko se je švicarsko podjetje Emil Frey prvič pojavilo v Sloveniji, smo se poskušali zmeniti za kakšen pogovor, pa je bilo vse zaman. So še vedno tako zaprti za javnost?

Predvsem so zanje pomembne avtomobilske znamke in ne želijo komunicirati na ravni skupine kot Emil Frey, ampak kot podjetje, ki zastopa to in to znamko. To je njihovo načelno stališče in se za pogovore ne dogovarjajo z nikomer.

Čeprav so res močni, menda največji prodajalec avtomobilov v Evropi, ki ni v lasti kakega proizvajalca. Koliko avtomobilov se proda pod njihovim okriljem? O številu prodanih avtomobilov ne govorijo, so pa veliki, po različnih državah v Evropi imajo že več kot 21.000 zaposlenih.

Skupina je zrasla tudi v Sloveniji, v njenem okviru je 12 znamk, zaposlenih vas je že več kot 500. Se to število še veča?

Kljub ne tako bleščečemu dogajanju na trgu povečujemo število zaposlenih in obseg poslovanja. Poleg že napovedanih naložb bo še nekaj novih. Iščemo vse vrste kadrov, od ljudi, ki umivajo avtomobile, do direktorjev. Jih je na splošno težko dobiti. Vzroka ne poznam, a dobrih sodelavcev ni lahko najti, se pa zelo trudimo.