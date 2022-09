Spalnica, gume brez zraka, mobitel namesto zaslona

V nadaljevanju preberite:

Strategije avtomobilskih proizvajalcev so različne. Pri Dacii so se odločili, da bodo ponudili vse bistveno, a ne za preveč denarja. V zadnjih 18 letih so prodali 7,5 milijona vozil, s čimer so po prodaji tretja znamka v Evropi, tokrat pa so predstavili nekaj konceptnih novosti za bližnjo prihodnost.

V avtomobilskem svetu se zdi, da je marsikaj šlo po zelo čudnih poteh. Vse več je električnih avtomobilov, kar je samo po sebi čisto prav, toda ob tako slabi in nepopolni infrastrukturi električnih polnilnic in tako dragih modelih je logično vprašanje, kdo si lahko takšne avtomobile privošči in kje jih bomo vozili. Druga skrajnost je, da so si vsi čedalje bolj podobni, v obliki športnih terencev, v njih pa so pogosto razni neuporabni in/ali dragi dodatki.

V poplavi nesmislov je velikokrat izjema Dacia. Ko je romunski proizvajalec pristal pod Renaultovim okriljem, sprva ni nihče resno jemal tako cenenih modelov, toda sčasoma so Dacijini avtomobili postali precej spodobni. Resda v notranjosti še vedno ni nobenega prestiža, vendar je tam večinoma vse bistveno, zato ima Dacia eno najboljših razmerij med vrednostjo in ceno.