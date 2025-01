Spodbuda za nakup električnega avtomobila je nujna

V prispevku preberite:

Subvencije za električne avtomobile imamo pri nas že dolgo, spreminjale so se skozi čas, imajo podpornike in nasprotnike. O njihovi vlogi, problematiki, primerjavi z Evropo smo imeli vrsto vprašanj. Naš sogovornik je bil tokrat Darko Trajanov, generalni direktor direktorata za prometno politiko na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Podal je pogled na dotedanji program tovrstnih spodbud, pa predstavil letošnje načrtovane novosti. Zanimalo nas je, kako gleda na različne pristope v posameznih delih Evrope in sveta, pogvarjali smo se tudi o tem, kdo naj pravzaprav razvija polnilno infrastrukturo.