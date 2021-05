Stoenka iz zlatih časov Jugoslavije

Zastava 101, v pogovornih izrazih še stoenka, kec, stojadin, stojadinka, je bila težko pričakovana, dolgo so jo skrivali in stopnjevali napetost. Pripravljena je bila kot jugoslovanska verzija fiata 128, tako kot je bil eden fiatov (600) pred njo že fičo. Z njenim razkritjem, ki se je uradno zgodilo sredi aprila 1971 na beograjskem avtosalonu, so povezani tudi tukajšnji dogodki, saj jim je pri reviji Avto Magazin, ki sta jo tedaj skupaj izdajala Delo in beograjska Politika in je bila izjemno uspešna, tudi v Jugoslaviji, pred tem zvito uspelo priti do prvih fotografij. Morda je bila njena največja posebnost, da so jo karoserijsko pripravili drugače kot fiata 128, z zadnje strani, kjer je bila zasnovana kot kombilimuzina s petimi vrati, torej, da prtljažnik ni bil ločen. Stoenka je bila uvodoma velik uspeh.