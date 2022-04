Učinkovita in napredna Ford Kuga hibrid

Razumemo, da je dandanes marsikdo še skeptičen do popolnoma električnih vozil in da ponekod zaostaja tudi nujno potrebna infrastruktura. Zato Ford ponuja enostaven prehod prek postopne elektrifikacije osebnih avtomobilov.

Že danes lahko izberete dovršeno in elegantno Kugo Titanium, športno Kugo ST-Line ali prestižno Kugo Vignale, ki so na voljo s pestro izbiro naprednih hibridnih pogonskih sklopov. Ti prinašajo najučinkovitejšo porabo goriva v segmentu doslej.

Kateri pogonski sklop je pravi za vas

Dejstvo je, da v kategorijo elektrificiranih vozil spadajo čisto vsi avtomobili, ki jim na neki način pri pogonu pomaga elektrika. Ker ima vsaka oblika pogona svoj namen, uporabniki pa najrazličnejše potrebe, je dobro, da razumete, kaj nam katera izmed njih ponuja. Različne vrste električnih vozil so namreč primerne za različne scenarije uporabe – na primer za krajša lokalna potovanja ali dolge vsakodnevne vožnje v službo in domov.

FOTO: Ford Kuga

Priključni hibrid evropska uspešnica

Priključni hibrid Ford Kuga PHEV je velikanska uspešnica in odlična alternativa za kupce, ki s prehodom na popolnoma električni avto še omahujejo ali potrebujejo brezkompromisne lastnosti dolgega dosega in možnost vleke.

V letu 2021 je bil Kuga PHEV v Evropi najbolj prodajani model katerega koli priključnega hibrida, svojega najbližjega tekmeca v segmentu pa je prekosil za skoraj 20 odstotkov. Analiza podatkov kaže, da je povprečen lastnik s priključnim hibridom Kuga ogromen delež dnevnih poti prevozil zgolj na elektriko.

Prednost Kuge PHEV je, da med vožnjo maksimalno izkorišča električni pogon in rekuperacijo zavorne energije, zato je skupna poraba nizka tudi pri izpraznjeni bateriji, posledično so skupni stroški vzdrževanja občutno nižji.

FOTO: Ford Kuga

Ste bolj za klasični hibrid?

Kuga Hibrid uporablja popolnoma hibridni pogonski sklop s samodejnim polnjenjem in združuje 2,5-litrski štirivaljni bencinski motor z Atkinsonovim ciklom, elektromotor, generator, litij-ionsko akumulatorsko baterijo in pri Fordu razvit samodejni menjalnik s porazdelitvijo moči. Zelo primerna izbira za primestne in mestne vožnje, kjer bo glavnina opravljene vožnje potekala na elektriko. Kuga Hibrid je na voljo s sprednjim in tudi s Fordovim inteligentnim štirikolesnim pogonom.

