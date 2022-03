Varčnejši, udobnejši, a tudi dražji

V prispevku preberite:

Eden pri slovenskih kupcih najbolj priljubljenih avtomobilov ima več različic. Tokrat smo preizkusili najbolj sodobno in tudi zelo dobro opremljeno. Renault captur s hibridnim pogonom in opremo R.S. line tako posega na del trga, ki ga sicer zasedajo dražji tekmeci.Z najnovejšimi modeli so pri Renaultu pri izbiri materialov in oblikovanju storili korak naprej. Prihajajoči električni megane je tako že skoraj premijski model, veliko tega pa premorejo tudi nekateri modeli, ki so že na naših cestah.

Eden od njih je captur, ki v najbolje opremljenih različicah ponuja veliko udobja. Materiali so prijetni na otip, boljša je izdelava. Že doslej je izstopal s postavitvijo prestavne ročice, ki je na »lebdeči« konzoli. Ta nima zgolj oblikovnega učinka, temveč tudi uporabniško prednost; ker je spodaj še nekaj odlagalnega prostora, hkrati pa je ročica bližje volanu.

Največja posebnost tokratnega testnega avtomobila je bil hibridni pogon. Takšen captur vsako pot začne na elektriko, kako pa deluje v nadaljevanju?