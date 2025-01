Več prostora, več užitka. Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB je dinamičen športni terenec, ki navdušuje pri vsaki vožnji in na vseh terenih ter še tako zahtevnega voznika prepriča z zmogljivostjo, slogom in prilagodljivostjo. Njegova oblika se spogleduje s kultnim razredom G, navdušuje pa s številnimi naprednimi sistemi za pomoč pri vožnji ter udobno in razburljivo vozno izkušnjo.

Kompaktni SUV, ki ima lahko sedem sedežev, je edinstven avtomobil na trgu. Po merah se uvršča med modela GLA in GLC, kljub velikosti pa ostaja zelo okreten. Ponuja nadpovprečno veliko kabinskega in prtljažnega prostora ter s tem navdušuje velike družine, zahtevne voznike in aktivne posameznike, ki pogosto prevažajo večje športne pripomočke.

Posebna serija vozil GLB s paketom opreme AMG Edition Mercedes-Benz GLB AMG Edition združuje vrhunsko športnost z razkošjem razreda luksuznih vozil. Opremljen je s paketom opreme, zasnovanim za tiste, ki iščete več kot le vožnjo in želite izkusiti edinstveno kombinacijo dinamike in elegance – paket opreme AMG Line, 18- ali 19-palčna platišča AMG, črna obroba izpušne cevi, športni sedeži in šivi v sivi barvi, kovinska barva ali MANUFAKTUR Alpine Grey. Izberite svojega v posebni ponudbi: https://www.mercedes-benz.si/offers/amg-edition/

Svet neskončnih možnosti

GLB je avtomobil, ki navdušuje pri vožnji, hkrati pa s svojo dinamično zmogljivostjo, izjemno prilagodljivostjo in inteligentnimi tehnologijami spreminja vaše izkušnje na cesti.

V središču pozornosti je prilagodljivost, za katero poskrbi inovativno zasnovana notranjost, ki ponuja ne le obilico prostora, temveč tudi udobna sedišča. S premično drugo vrsto sedežev lahko prilagajate prostor glede na vaše potrebe in ustvarjate okolje, ki je povsem usklajeno z vašim življenjskim slogom. Prtljažnik razveseljuje s svojo radodarnostjo – sprejme približno 500 litrov prtljage. Če potrebujete več prostora, lahko preprosto preklopite deljivo zadnjo klop in ustvarite skoraj 1,7 kubičnega metra prostornine. Povsem dovolj za vsakodnevne družinske potrebe ali prevoz športnih rekvizitov za aktivno preživljanje prostega časa. Poleg raznovrstne prilagodljivosti, vključno z drugo vrsto sedežev, pomično za 14 centimetrov, prepriča tudi z možnostjo dodatnega šestega in sedmega sedeža. Prednost, ki je ne najdemo v nobenem avtomobilu podobne velikosti.

GLB je edini kompaktni terenec z možnostjo sedmih sedežev. Foto: Mercedes-Benz AG

Znana in povsem digitalno zasnovana potniška kabina

Notranjost krasi znana arhitektura – z digitalnimi merilniki, ki so skupaj z informacijsko-razvedrilnim zaslonom povezani v celoto, zanimivimi zračniki, prestižnimi materiali in izrazito ambientalno osvetlitvijo. Odlično počutje zagotavljata tudi zavidljiva preglednost iz vozila – ne le zaradi višjega sedenja, pač pa tudi zaradi veliko steklenih površin – in bogato odmerjen prostor tako za kolena kot glave vseh potnikov.

Eden od vrhuncev posodobljene notranjosti je prostostoječi dvojni zaslon. Serijsko sta na voljo sedempalčni kombinirani inštrument in 10,25-palčni medijski prikazovalnik, v dodatni opremi pa je mogoče izbirati med dvema 10,25-palčnima širokozaslonskima prikazovalnikoma. GLB se lahko pohvali tudi z najnovejšo generacijo informacijsko-razvedrilnega sistema MBUX z na novo zasnovanimi slogi prikaza: možnost »Classic« zagotavlja vse informacije, pomembne za voznika, »Sporty« navdušuje z dinamičnim merilnikom vrtilne frekvence, možnost »Discreet« pa prikazuje zgolj bistveno vsebino za vožnjo. V kombinaciji s tremi načini Navigation, Assistance in Services ter desetimi barvnimi shemami ambientalne osvetlitve so na voljo številne možnosti individualizacije.

Inteligentni multimedijski sistem MBUX, ki ga lahko intuitivno upravljate z glasom, dotikom ali gestami, se brez težav integrira v vaše digitalno življenje. Foto: Mercedes-Benz AG

Za vse ljubitelje glasbe je na voljo tudi sistem za prostorski zvok Burmester®, ki v povezavi z najnovejšo generacijo sistema MBUX zdaj poskrbi za poglobljeno avdio izkušnjo Dolby Atmos.

Varnost je vedno na prvem mestu

GLB je opremljen z vsemi najnovejšimi in najnaprednejšimi sistemi za pomoč pri vožnji ter lahko zaradi izboljšanih sistemov kamer in senzorjev predvidi cestne razmere do 500 metrov pred seboj in v določenih okoliščinah vozi v polsamodejnem načinu. To na primer vključuje ustrezno prilagoditev hitrosti pred zavoji, križišči ali krožišči, ki jo izvede aktivni asistent za ohranjanje razdalje na podlagi zemljevida in podatkov navigacijskega sistema. Izstopa odličen radarski tempomat, ki dobro sodeluje z aktivnim krmiljenjem in omogoča udobnejše upravljanje asistenta za ohranjanje voznega pasu. Nova generacija paketa za parkiranje podpira tudi vzdolžno parkiranje s 360-stopinjsko vizualizacijo za parkiranje s pomočjo kamere. GLB lahko prav tako ponuja pomoč pri manevriranju s prikolico, skupaj s stabilizacijo prikolice ESP® in v povezavi s paketom za parkiranje s 360-stopinjsko kamero. Brezhibno vidljivost mu omogočajo visokozmogljivi žarometi LED, modeli s štirikolesnim pogonom 4MATIC pa so opremljeni tudi s tehničnim paketom za terensko vožnjo in posebno lučjo za osvetlitev notranje strani ovinka, ki je vklopljena do hitrosti 50 km/h.

Nikakor pa ne gre zanemariti ključnih varnostnih funkcij v potniški kabini, kot so raztegljivi vzglavniki, varnostni pasovi z napenjalniki jermenov in zatezniki ter zračna zavesa za stranska stekla, ki varuje tudi potnike v tretji vrsti sedežev.

Pravijo mu prostorski čudež, za kar poskrbijo dolga medosna razdalja in oglate poteze vozila. Foto: Mercedes-Benz AG

Sodoben pogonski sistem

Za še več elektrificiranega pogona je GLB na voljo s štirimi bencinskimi in štirimi dizelskimi motorji. Ponudba vključuje sodobne štirivaljne agregate s sedem- ali osemstopenjskim samodejnim menjalnikom, ki je del serijske opreme. Dva najmočnejša bencinska motorja sta serijsko opremljena s štirikolesnim pogonom 4MATIC, ki zagotavlja optimalen oprijem in stabilnost tudi v zahtevnejših razmerah na cesti.

