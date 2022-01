Vse to je nova FABIA

Kateri so torej njeni ključni aduti?

1. Je ekonomična in dinamična

Poganjajo jo novi motorji EVO, ki zagotavljajo vznemirljivo vozno izkušnjo ter manjšo porabo in izpuste. K temu pripomore tudi izboljšana aerodinamika. S količnikom zračnega upora 0,28 postavlja FABIA rekord v segmentu malih vozil. To so oblikovalci dosegli s številnimi aerodinamičnimi dodatki, tudi aktivnimi, med katerimi velja omeniti žaluzije v predelu spodnje odprtine za dovod hladilnega zraka, ki se po potrebi odpirajo ali zapirajo. Če dodatno hlajenje ni potrebno, ostanejo zaprte, s tem pa se aerodinamična učinkovitost poveča. Tako je poraba goriva manjša za 0,2 litra na sto kilometrov vožnje pri hitrosti 120 kilometrov na uro.

FOTO: ŠKODA Slovenija

Na voljo je pet bencinskih motorjev s tehnologijo MPI ali TSI, njihova moč pa je od 48 do 110 kilovatov (od 65 do 150 konjskih moči). Štirje so litrski trivaljniki, najmočnejši pa je 1,5-litrski štirivaljnik z menjalnikom DSG (ta se opcijsko kombinira tudi z močnejšim od motorjev 1.0). Za druge so na izbiro ročni pet- in šeststopenjski menjalniki, ki ženejo prednja kolesa. Poraba se giblje od pet do 5,6 litra na sto kilometrov. Prvič pa lahko zdaj pri znamki ŠKODA naročite tudi večji rezervoar. Namesto 40-litrskega je namreč na voljo tudi 50-litrski, s katerim se doseg poveča tudi na več kot devetsto kilometrov.

Podvozje je prilagojeno in urejeno za čim uspešnejši kompromis med udobjem, vozno dinamiko in varnostjo, a inženirji so mislili tudi na tiste, ki želijo večjo razgibanost ali pa boljšo vzdržljivost. Tako lahko FABIA dobi športno podvozje, ki ima čvrstejše vzmeti in je za petnajst milimetrov bližje tlom, po drugi strani pa lahko tisti, ki bodo vozili po neurejenih poteh, naročijo paket za grobo podlago, ki prinaša prilagojene vzmeti ter za petnajst milimetrov dvignjeno in še dodatno zaščiteno podvozje.

Dinamičnost zunanjosti lahko poudarite z opcijsko panoramsko stekleno streho, ki se razteza od vetrobranskega stekla do strešnega spojlerja.

FOTO: ŠKODA Slovenija

2. Je kompaktna, a prostorna

FABIA je okretna v mestnem prometu in jo je preprosto parkirati, a je hkrati radodarna s prostorom za potnike in prtljago. V novi generaciji je prvič prerasla mejo štirih metrov, zdaj je dolga 4,11 metra. S tem že trka na vrata naslednjega razreda, kar za znamko ŠKODA ni nič nenavadnega. Prirast pa ni le dolžinski, saj je novi model, ki je zrasel na vsestransko uporabni in prilagodljivi najsodobnejši koncernski platformi MQB A0, slabih deset centimetrov pridobil tudi pri medosju, kar se najbolj pozna v notranjosti, ki je prostornejša, svoje pa doda tudi k voznemu udobju.

FOTO: ŠKODA Slovenija

Zrasel je tudi prtljažnik, in to za kar petdeset litrov v primerjavi s tretjo generacijo. Njegova prostornina je zdaj 380 litrov in v njem je celo za liter več prostora kot v sorodniku Golfu, ki je za razred večji. Prtljažnik je sicer mogoče povečati do 1190 litrov, če zložite naslonjala zadnjih sedežev. In ko ravno omenjamo uporabnost in litre: FABIA ima še petnajst prostorov in prostorčkov za odlaganje tako manjših stvari kot kosov prtljage, katerih skupna prostornina je kar 108 litrov.

FOTO: ŠKODA Slovenija

3. Je varna

FABIA je lahko opremljena z naborom sodobnih varnostnih in asistenčnih sistemov ter z do devetimi varnostnimi blazinami, kar skupaj s togo jekleno šasijo pomeni, da je to eden najvarnejših avtomobilov v svojem razredu. Še več: rezultati na preizkusnih trčenjih Euro NCAP potrjujejo, da je FABIA celo najbolj varen avtomobil v svojem razredu izmed vseh, ki so jih preizkušali v letu 2021!

Za varen prevoz otrok poskrbijo pritrdišča Isofix in sidrišča Top Tether na sovoznikovem ter obeh zadnjih sedežih. Tu so tudi asistenčni varnostni sistemi, ki so bili doslej rezervirani za večje in dražje avtomobile, od najnaprednejšega sistema za pomoč pri vožnji Travel Assist (ta združuje funkcije aktivnega tempomata, ki poleg nastavljene hitrosti vzdržuje tudi varno razdaljo do spredaj vozečih vozil, in asistence za ohranjanje vozila na voznem pasu), zaviranja v sili v mestu s prepoznavo pešcev in parkirnega asistenta ter vse do opozarjanja na vozila v mrtvem kotu.

FOTO: ŠKODA Slovenija

4. Je modna

V koraku s časom FABIA stavi na lepoto v preprostosti. Popolnoma nov videz združuje prefinjeno eleganco in privlačno dinamičnost, za njeno drugačnost pa poskrbi možnost izbire druge barve za streho in ohišja stranskih ogledal (z izbiro opcije magično črna ali grafitno siva).

FOTO: ŠKODA Slovenija

5. Je preprosto Simply Clever

Preprosto brihtna FABIA je opremljena s številnimi že znanimi rešitvami Simply Clever (na primer strgalo za led v pokrovu rezervoarja za gorivo ali dežnik v vratih), ki jih dopolnjuje nekaj novih, denimo odstranljivo držalo za pijačo, sponka za kartice ali kable in pisalo v sredinski konzoli pri prestavni ročici, USB-vtičnica pri vzvratnem ogledalu, prekucljiv naslon sovoznikovega sedeža, ki omogoča prevoz daljših predmetov, večnamenski prostor na spodnjem delu prekrivala za prtljažnik ali dvojni žepki na naslonjalih sprednjih sedežev za shranjevanje mobilnih telefonov.

FOTO: ŠKODA Slovenija

6. Je digitalna, povezana, sodobna

Sveže, domiselne, barvite in predvsem bolj emocionalne poteze v kabini so seveda del oblikovalskega jezika, ki je premiero doživel z novo generacijo modela OCTAVIA. Zato so tu nekateri prepoznavni elementi na armaturni plošči in v kabini, vključno z dvokrakim večfunkcijskim volanskim obročem (na izbiro je tudi trikraki športni) in digitalnim informacijskim zaslonom velikosti 10,25 palca z možnostjo petih različnih načinov prikaza namesto klasične analogne instrumentne plošče (analogni števci bodo sicer še vedno na voljo). Prostostoječi zaslon infozabavnega sistema lahko meri od 6,5 do osem palcev ali celo 9,2 palca, odvisno od izbranega sistema.

In povezljivost? FABIA ima tako rekoč vse: od glasovne asistentke Laure, navigacijskih storitev s spletno povezavo in posodabljanjem ter vse do brezžične integracije pametnega telefona in nadzora avtomobila na daljavo z aplikacijo MyŠKODA.

