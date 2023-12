Z Brnika do Ljubljane včasih za 30, drugič pa za 70 evrov

Vsak se kdaj znajde v situaciji, ko potrebuje taksi. To storitev, njeno kakovost, so nedavno preverili pri Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave (MIPOR), skupna ugotovitev pa je, da marsikdaj ne vemo, kaj nas čaka, in da se lahko konča tudi precej drago.

Na ocenjevanju so opravili 16 voženj v Ljubljani, Mariboru in slovenski Istri. Med drugim so ocenjevali, kako poteka postopek naročila, kako natančno je napovedan prihod, preverili so čistočo avtomobila, prijaznost voznika in njegov način vožnje, počutje v avtomobilu, ob koncu pa seveda tudi, ali je taksist takoj izdal račun, načine plačila in podobno. Le enega taksista so ocenili kot zelo dobrega, šest jih je prejelo oceno dobro, sedem se jih je izkazalo za povprečne, dva sta zaradi res slabe izkušnje dobila oceno nezadovoljivo.

Med preizkusom so dobili takšne in drugačne izkušnje. Med pozitivnimi so bili hitra odzivnost klicnih centrov, dobro delovanje aplikacij (ki sicer ne omogočajo neposrednega plačila), dovolj točna napoved prihoda taksija, z eno izjemo so jih peljali po najbolj optimalni poti.

V rubriko negativno so uvrstili nemožnost plačila s plačilno kartico v taksijih zunaj Ljubljane, pa tudi, da vozniki med vožnjo prevečkrat niso bili pozorni, da nemalokrat niso upoštevali prometnih predpisov in da niti eden ni opozoril potnikov, da se ob začetku vožnje niso pripeli. Poleg tega ima večina voznikov cenik prilepljen na sovoznikovem senčniku, kjer je slabo viden, taksimeter je običajno nekako skrit za prestavno ročico, z redkimi izjemami imajo taksisti licenco skrbno pospravljeno, tako da potnik ne ve točno, kdo ga vozi. Tudi pri ravnanju s prtljago se taksisti niso izkazali, v štirih primerih niso niti odprli prtljažnika, ta je bil v enem primeru celo zaklenjen.

Za vožnjo so na splošno največ plačali v Istri, predvsem v piranski občini, kjer so za enako razdaljo odšteli še enkrat več kot v Ljubljani. Za najdražjega pa se je izkazal taksist iz vrste na parkirišču pred letališko zgradbo na Brniku. Vožnja do središča Ljubljane je stala skoraj 70 evrov, voznik se tudi sicer ni obnašal primerno. Za primerjavo: vožnja iz Ljubljane do letališča z ljubljanskim ponudnikom, ki so ga naročili po aplikaciji, je stala manj kot 30 evrov, ta taksist (enako kot vsi drugi) ni zaračunal prtljage.

Drugi negativni primer so doživeli v Mariboru. Taksist je dvakrat zapeljal v rdečo luč, na koncu pa jih je še podučil, da morajo naslednjič prej povedati, če želijo račun. Na splošno so se v Mariboru vozili v najslabše vzdrževanih taksijih, v enem je med merilniki celo pisalo, da je motor okvarjen.

Seveda je bilo na vseh lokacijah kar nekaj izkušenj tudi pozitivnih, s prijaznimi, ustrežljivimi in uglajenimi vozniki, ki so znali poskrbeti za prtljago, pa tudi za kakšen zabaven in poučen pogovor.

Ocenjevalci poudarjajo, da je vožnja s taksiji, ki stojijo na njim namenjenih postajališčih, dražja, zato priporočajo, da prevoz naročite po telefonu ali z aplikacijo.