Zdaj je pravi čas za nakup električnega Volkswagna!

Volkswagnove edinstvene akcije tokrat ne gre spregledati, saj so modeli ID. iz posebne serije Pure Limited lahko vaši že za 26.799 evrov.

Toliko, vsega 26.799 evrov, namreč stane ID.3 Pure Limited po pridobitvi nepovratne subvencije pri Borzenu. S tem postane odlična električna alternativa vsem vozilom z motorjem z notranjim zgorevanjem v t. i. Golfovem razredu. Pri čemer še zdaleč ni »oskubljen«, kot so navadno akcijski modeli vozil. Prej nasprotno, serijska oprema je resnično bogata in med drugim vključuje lična 18-palčna polirana platišča ter t. i. komfortni paket, v okviru katerega so v vozilo vgrajeni avtomatska klimatska naprava Climatronic, ogrevan volan in ogrevana sprednja sedeža, radio-navigacijski sistem Discover Pro, telefonski vmesnik Comfort z brezžičnim polnjenjem pametnega telefona. Pri uvozniku so električne ID.3 iz serije Pure Limited opremili še z asistenco za samodejni vklop in izklop dolgih luči Light Assist ter kamero za vzvratno vožnjo Rear View. Da so že na zunaj pravi lepotci, pa poleg velikih platišč poskrbita bogata izbira kovinskih barv ter dodatna zatemnitev zadnjega in stranskih stekel.

Kaj pa zmogljivosti, povprašate. Z eno besedo: odlične. Električni motor razvaja s hipnim visokim navorom (310 Nm), zato se v praksi 170 konjskih moči občuti podobno kot dvesto vrancev pri klasičnem motorju. Pospešek 8 sekund do stotice vam vedno znova nariše nasmeh na ustnice, sploh zato, ker se zanj ni treba truditi in upravljati menjalnika, zadostuje že odločen pritisk na desno stopalko. Vgrajena baterija nazivne kapacitete 55 kWh (uporabne 52 kWh) po uradnih podatkih po WLTP ob polni napolnjenosti zagotavlja do 388 kilometrov vožnje.

V notranjosti pričaka voznika in potnike prostorna in prečiščena potniška kabina, kjer so vse funkcije na dosegu roke in pregledno izrisane na osrednjem zaslonu. Pred voznikom je še manjši zaslon z vsemi za električno vožnjo ključnimi podatki. Tudi z odstotkom napolnjenosti baterije in predvidenim dosegom, da se zna lažje odločiti za postanek na polnilnici. Ta je v primeru polnjenja na hitri polnilnici (z DC-tokom) res kratek, saj lahko vozilo doseže moč polnjenja do 145 kW, kar v praksi pomeni, da se baterija od 10 do 80 % zmogljivosti napolni v 26 minutah. Ravno prav za kratek postanek na daljši poti. Domače polnjenje je seveda počasnejše, odvisno predvsem od nameščene polnilnice in moči električnega priključka, a vseeno lahko računate, da boste skoraj prazno baterijo napolnili v šestih do devetih urah.

Družinsko usmerjeni električni ID.4 Pure Limited

Vam je vozilo Golfovega razreda premajhno? Nič hudega. Volkswagen izdeluje tudi električni ID.4, ki je po zunanjih in notranjih merah precej večji. ID.4 je 4,58 metra dolg avtomobil, ukrojen po meri družin, saj ponuja obilje notranjega prostora in precej večji prtljažnik v primerjavi z ID.3 (543 proti 385 litrom). Ob enaki kombinaciji motorja in baterije je ID.4 Pure Limited sekundo počasnejši pri sprintu do stotice in ima doseg do 364 km, saj je vendarle večji in težji, a se zato odkupi s še večjim udobjem v vožnji – posebno na zadnjih sedežih. Najboljša novica pa je seveda njegova akcijska cena – stal vas bo od 27.799 evrov naprej oziroma le tisočaka več kot ID.3 Pure Limited!

FOTO: Volkswagen

Poleg tega ID.4 Pure Limited razvaja še z večjim infozabavnim vmesnikom, ambientalno osvetlitvijo notranjosti, sedeži z oblazinjenjem v mikrotkanini ArtVelours ter vrsto asistenčnih sistemov, med katerimi bo vsakodnevno najbolj uporabna parkirna asistenca Park Assist Plus.

Markantni ID.5 Pure Limited

Želite še daljši in bolj markanten električni avtomobil? Pokukajte k Volkswagnu ID.5, ki vas bo v različici Pure Limited osvojil na mah. Elegantno obliko še poudarijo 19-palčna aluminijasta platišča. Po zmogljivostih in dosegu je ta ID.5 povsem primerljiv z ID.4 Pure Limited, je pa v notranjosti še malce prestižnejši. Lepi in udobni sedeži ter zadnja klop kar kličejo k daljšim vožnjam, da boste zanesljivo prispeli na izbrani cilj, pa skrbi navigacijski sistem Discover Pro, ki zna načrtovati tudi postanke za polnjenje vozila na daljših poteh. Ambientna osvetlitev notranjosti v 30 odtenkih se zlahka prilagodi vašemu trenutnemu (barvnemu) navdihu oziroma počutju. Za slednje vsak trenutek skrbi tudi učinkovita dvoconska klimatska naprava. Vitkejša kombilimuzinska oblika skorajda ne zahteva davka v prtljažnem prostoru, ta je s 549 litri še vedno impresivno velik za električno vozilo. Ko torej tehtate med velikostjo, udobjem v vožnji in prestižem, dajte na tehtnico tudi ID.5 Pure Limited. A le, če vaš osebni ali družinski proračun premore dobrih 32 tisočakov ...

Matematika na vaši strani: akcijske cene električnih vozil ID. Pure Limited

Volkswagnovi trgovci z električnimi vozili imajo torej trenutno prav posebno ponudbo. Njihove cene so se v večini primerov prilagodile tako, da kupci lahko izkoristijo kar največjo nepovratno subvencijo države za nakup električnih vozil – visokih 7.200 evrov.

FOTO: Volkswagen

Matematika je zelo preprosta in predvsem na vaši strani. ID.3 Pure Limited je lahko vaš že za 33.999 evrov minus 7.200 evrov, torej že omenjenih 26.799 evrov, ID.4 Pure Limited pa je zgolj za tisočaka dražji (34.999 € – 7.200 € = 27.799 €). Zaradi višje prodajne cene je nepovratna spodbuda družbe Borzen pri ID.5 Pure Limited nekoliko manjša, a še vedno izjemnih 6.500 evrov, zato lahko ID.5 Pure Limited iz Volkswagnovega salona povsem tiho in hitro odpeljete za zelo ugodnih 32.261 evrov (38.761 € – 6.500 €). Naelektrena akcija velja za omejeno količino električnih Volkswagnov, zato se ne gre obirati. Prepričajte se, zakaj je tiha in udobna ter cenovno ugodna vožnja z električnim vozilom iz družine ID. vožnja avtomobilske prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija