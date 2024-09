Znano ime, a zelo drugačen avtomobil

Pri Hyundaiu in Kii si zadnja leta nove generacije znanih modelov drznejo pripraviti zelo drugače. To nedvomno velja tudi za veliki SUV hyundai santa fe, ki je tokrat povsem spremenjen, pa naj gre za podobo ali pogon.

Hyundai pri velikih avtomobilih res ubira pogumne oblikovalske linije. Na žalost do nas ni pripeljal nadvse atraktivno zasnovani veliki enoprostorec staria, zato pa nekaj te ostre svežine prinaša vsaj povsem novi santa fe, ki ga te dni začenjajo prodajati v Sloveniji. Santa fe svežega letnika je peta generacija tega modela, najprej je tržno pot začel v ZDA, malo kasneje v Evropi. Naj le omenimo, da so jih doslej na stari celini prodali 450 tisoč. Model s tem imenom je pri nas kar dobro znan, če se spomnimo njegovih začetkov iz prvih let tega tisočletja, ko je igral predvsem na karto ugodne cene, je to zdaj nekoliko drugače.

S 483 centimetri je za štiri daljši kot prej, prav tako je kar nekaj višji. Predvsem pa je drugačna zunanja podoba, polna ostrih robov in škatlastih oblik, na oko deluje robustno. Oglate so tudi luči, ki so spredaj z grafiko v obliki velike črke H postavljene precej višje kot zadaj, tam kraljuje tudi (pre)veliko ime modela. Nekje sem prebral, da malce spominja na land roverja defenderja.

Ime modela na zadku je res veliko, luči so nizko spodaj. FOTO: Gašper Boncelj

Pričakovano je kabina prostorna, lahko ima dve ali za doplačilo tri vrste (šest ali sedem sedežev), zadaj se vse skupaj podre v dno, prtljažnik na pogled deluje precej plitev, a pravijo, da je pri dveh postavljenih vrstah prostora za prtljago kar veliko, dobrih 700 litrov. Notranjost ni robustna, temveč uglajena, udobje je na visoki ravni, tako pri uporabljenih materialih, nastavljivosti sedežev kot različni (doplačljivi) opremi. Občutek v kabini je predvsem ta, da deluje široko.

Za volanom vam bo ureditev kar blizu, vsaj če ste zadnje čase sedli v kakega drugega novejšega hyundaia. Ukrivljen zaslon združuje dva ekrana, pod sredinskim je še kar nekaj dovolj velikih kolesc za upravljanje klimatske in avdionaprave.

Ureditev spredaj vam bo blizu, če ste prej že sedli v kakega novejšega hyundaia. FOTO: Gašper Boncelj

Kabina je prostorna, sedežne možnosti so pestre. Foto Gašper Boncelj FOTO: Gašper Boncelj

Luči z grafiko v oblike črke H FOTO: Gašper Boncelj

Pri pogonu se je prav tako zgodila velika, a ne ravno nepričakovana sprememba, ob njej pa se pojavlja tudi naš največji pomislek. Medtem ko je Kia pri podobno velikem tekmecu sorentu ohranila dizelski pogon, pa ga santa fe prvič nima več, čeprav je bil nekoč pri kupcih v Evropi skoraj edina izbira. Zdaj je vse v znamenju hibridnega pogona, ali samopolnilnega ali priključnega.

V osnovi gre za samopolnilno izvedbo, to je turbo bencinski 1,6-litrski štirivaljnik z močjo 158 kW, ki mu pomaga manjši električni motor. Pogon je sprednji, lahko pa izberete še štirikolesnega. Santa fe je na voljo tudi kot priključni hibrid; ob enakem bencinskem motorju in bolj zmogljivem električnem pomočniku je sistemska moč 186 kW; ima večjo baterijo (13 kWh), ob napolnjenosti je nekaj kilometrov mogoče prevoziti le na elektriko. Tu je vselej štirikolesni pogon.

Glede na opisane ostre linije – o kaki aerodinamiki niso govorili – in maso okoli dve toni bo treba videti, kako bo s porabo v praksi in ali bo kakorkoli mogoče priti blizu nekdanjemu 2,2-litrskemu dizelskemu predstavniku.

Največji Hyundaiev SUV za Evropo že prej ni bil prav poceni, a je zdaj žal pri vstopni ceni še za nekaj tisočakov dražji. Santa fe kot samopolnilni hibrid stane najmanj 50 tisoč evrov, s štirikolesnim pogonom 55 tisoč, za priključni hibrid pa je treba odšteti vsaj 60 tisočakov. Letos pričakujejo, da bodo dobili le 30 vozil, transportna pot iz Južne Koreje se je menda podaljšala, na večje število računajo prihodnje leto.