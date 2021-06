Flip. Do daske!

Obstajajo besede, ki se nas »primejo« bolj kot druge in jih v nekem obdobju vsi uporabljamo v najrazličnejših situacijah. Gre za besede, ki zaznamujejo anekdoto, popestrijo trenutek, izrazijo navdušenje.Ena takih, nadvse priljubljena, ki smo jo dobesedno ponotranjili, je na primer beseda hudo. Z njo poudarjamo, da je nekaj res dobro, izjemno oziroma pohvalimo, da nam je nekaj nadvšeč. Denimo, kako hud stil ima Andi, kakšno hudo muziko ustvarja Dominik, kako hudo je to, da ima Mič v dnevni sobi parkiranega oldtajmerja, kakšen hud model je Grega, kako hude slike delajo Irwini, kako hud je hoodburger ...Nekoč je bilo zelo popularno reči tudi do daske, kar pomeni 'do konca, popolnoma, z vso močjo', izvor besede pa je iz avtomobilizma, ko šofer pritisne stopalko za plin do konca oziroma do deske (starejši tovornjaki so namreč imeli pod stopalko bukovo desko). V pogovorih je do daske pomenilo, da smo dali vse od sebe, da ni bilo mogoče storiti še več. Nekateri so se ga tudi napili do daske.Vse takšne besede običajno »izumijo« oziroma določijo in jih domov prinesejo ta mladi, nato pa jih vsi posvojimo in nas dobesedno zasvojijo. Nam malone narekujejo ritem pogovorov.Hudo, kul, itak, top in druge besede so postale neizbežen del naših komunikacij. Letos se jim je pridružila še ena, nadvse simpatična: Flip! In tako je David z lahkoto flipnil izpit, Klemnov flip s skejtom zmaga, flipflopke Hawaiianas so vedno »in«, večerja s prijatelji je bila vrhunski flip, najboljši so flip burgerji, palačinke je treba dvakrat flipniti v zraku, francoski filmi so čisti flip ... Flip sicer v prevodu iz angleškega jezika pomeni 'prekucniti, met v zrak, preobrat in celo ponoreti'.Ste že flipnili na besedo flip? Nujna je. Najbolj huda ta hip. Flip, brez maske. Do daske!