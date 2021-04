Kolonjska voda 4711

Moja nona je imela v spalnici, na damski polički pod baročno izrezljanim ogledalom, vedno stekleničko kolonjske vode 4711 in je cela soba dišala po njej. Kadar se spomnim na najdražjo babico, mi vselej zadehti po prijetni mešanici pomaranč, jasmina in vrtnic. Kultno dišavo, ki sta jo uporabljala celo Goethe in Napoleon, so v nemškem Kölnu, od koder 4711 izvira, lani ob izbruhu koronavirusa predelali tudi v praktične razkužilne robčke, posamično pakirane v turkizne ovoje.



Znano je, da oboleli za covidom-19 začasno izgubijo vonj. Prijatelj T. se je tudi, ko ga je preboleval, vsak dan malone polil s svojim najljubšim parfumom, eklektičnim Purple Hazom, ki se imenuje po znani pesmi Jimija Hendrixa, snovalce dišave iz parfumerske hiše 19-69 pa sta navdihnila John Lennon in Yoko Ono s svojim znanim dvotedenskim mirovniškim manifestom v postelji. Čeprav T.-jev nos sicer ni deloval, pa je dobro zaznaval aromatične note parfuma, med katerimi je tudi akord kanabisa, in se najbrž že zato počutil mnogo bolje.



Legendarna hollywoodska diva Marilyn Monroe je v svojih najsijajnejših letih v intervjuju za revijo Life na vprašanje, kaj nosi v postelji, zaupala, da si vedno obleče samo nekaj kapljic parfuma Chanel 5, ki ga je oboževala in ga je imela na nočni omarici. Ta ikonična ženstvena dišava, ki med drugim vsebuje tudi čarobno sestavino ylang-ylang, pa prav letos, v času epidemije, praznuje častitljivih sto let.



Dišave prav gotovo še bolj obudijo prijeten spomin. Morda tudi prijatelj T. v resnici sploh ni vonjal svojega parfuma, ko je preboleval covid-19.



In kot je Karl Schögl v knjigi Vonj imperijev zapisal ob fotospominu iz Maroka, še kako drži: »In nekoč, pozneje, je potreben le neznaten piš vetra, le bežen nadih vonja, pa v naših možganih znova obudi življenje ves tisti nekdanji prizor.«

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: