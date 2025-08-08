  • Delo d.o.o.
    Dobro jutro

    Mojstrica pakiranja

    Zavidam ljudem, katerih prtljaga se izgubi na letališču. Moja se nikoli, zato nimam nobenega izgovora, ko že prvi dan zgroženo ugotavljam, kaj vse sem pozabila.
    »Spoznala sem, da lahko o človeku veliko izveš iz načina, kako opravi s tremi stvarmi: z deževnim dnem, izgubljeno prtljago in zavozlanimi božičnimi lučkami,« je zapisala pesnica Maya Angelou.
    »Spoznala sem, da lahko o človeku veliko izveš iz načina, kako opravi s tremi stvarmi: z deževnim dnem, izgubljeno prtljago in zavozlanimi božičnimi lučkami,« je zapisala pesnica Maya Angelou.
    Agata Rakovec Kurent
    8. 8. 2025 | 05:00
    2:38
    Ali gremo raje na morje enkrat za dlje ali dvakrat za manj časa, je večno vprašanje, ki je bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled. Če izberemo prvo možnost, resnično odklopimo, ampak hkrati vse veselje pokurimo naenkrat in smo potem sila nesrečni, pa tudi otroka sta na koncu vsega sita in pogrešata prijatelje. V zadnjih letih je obveljalo, da je pravilen drugi odgovor, kar pomeni, da poleti dvakrat pakiram za tri osebe, zase in za dva otroka.

    »Spoznala sem, da lahko o človeku veliko izveš iz načina, kako opravi s tremi stvarmi: z deževnim dnem, izgubljeno prtljago in zavozlanimi božičnimi lučkami,« je zapisala pesnica Maya Angelou. Sama zavidam ljudem, katerih prtljaga se izgubi na letališču. Moja se nikoli, zato nimam nobenega izgovora, ko že prvi dan zgroženo ugotavljam, kaj vse sem pozabila.

    Zgodilo se je že, da sem odpotovala brez enega samega para nogavic. Hkrati sem spakirala deset ogromnih plažnih brisač, ki so zasedle polovico prtljažnika, ker se mi je zdelo, da bo zelo neprijetno, če se bomo morali brisati z brisačami, trdimi od soli. Devet jih je nedotaknjenih zasedlo polovico prtljažnika tudi na poti domov.

    Stvar, ki je nikoli ne pozabim, so knjige, a tu – tako kot pri brisačah – nimam nobene mere. Letos je bila naša počitniška hišica videti kot solidno založena vaška knjižnica. Obvezno tovorim kriminalke, najnovejše literarne uspešnice, klasike, ki so se mi doslej izmikale, romane slovenskih avtorjev, ki bi lahko bili zanimivi za intervjuje, konča pa se tako, da sinu pod borovci cele dneve glasno berem Harryja Potterja.

    Upam, da otroka ne bosta imela vseživljenjskih travm, ker sta si morala kdaj deliti zobno ščetko in zgornji del trenirke. Tolaži me še ena misel Maye Angelou: »Naučila sem se, da bodo ljudje pozabili, kaj si rekel, ljudje bodo pozabili, kaj si storil, a nikoli ne bodo pozabili, kako so se ob tebi počutili.«

    Sorodni članki

    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Rasistični sončnik

    Ta teden se je na korejskem tiktoku pojavil video, na katerem temnopolta uporabnica tega omrežja trdi, da je sončnik simbol rasistične bele prevlade.
    Zorana Baković 5. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Odhajanje in mahanje

    V malih, a pomenljivih trenutkih, ko si mahamo v slovo, se skriva nekaj globoko človeškega.
    Melita Meršol 6. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Italija

    Zelena luč za največji viseči most na svetu do Sicilije

    Vlada Giorgie Meloni si želi projekt, ocenjen na 13,5 milijarde evrov, financirati z denarjem za obrambne izdatke.
    Gašper Završnik 6. 8. 2025 | 18:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Dobro jutropočitnicepotovanjapakiranjeotrocikolumnadružina

    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Komunikacija in eksces

    Rakunček ni pobegnil, kot bi se spodobilo za ljubko bitje, ampak je začel počasi, nonšalantno mahedrati proti nam in postajal vse večji.
    Alojz Ihan 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Demokracija potrebuje več kot zakone

    V času razcveta avtoritarnih populistov, ki močno ogrožajo imunski sistem demokracije, se zdi, da pravo ni dovolj za njeno preživetje.
    8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Medved

    Po sodnem zadržanju odstrela boj s peticijama

    Nekateri za odstrel 206 medvedov še letos, drugi za ukinitev kvotnega odstrela. Zaživela aplikacija Medvedofon.
    Maja Prijatelj Videmšek 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Finančna negotovost

    Lahko upokojenci rešijo kitajsko gospodarstvo?

    Vlada ostaja na področju pokojnin skopuška in plaha, a bi lahko ravno pokojninska reforma ustavila vztrajno deflacijo.
    The Economist 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dan odprtih vrat Policije

    Mlade je vse težje zvabiti v policijske vrste

    Mladim poskušajo predstaviti vse prednosti kariere v modri uniformi.
    Jure Predanič 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Medved

    Po sodnem zadržanju odstrela boj s peticijama

    Nekateri za odstrel 206 medvedov še letos, drugi za ukinitev kvotnega odstrela. Zaživela aplikacija Medvedofon.
    Maja Prijatelj Videmšek 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Finančna negotovost

    Lahko upokojenci rešijo kitajsko gospodarstvo?

    Vlada ostaja na področju pokojnin skopuška in plaha, a bi lahko ravno pokojninska reforma ustavila vztrajno deflacijo.
    The Economist 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dan odprtih vrat Policije

    Mlade je vse težje zvabiti v policijske vrste

    Mladim poskušajo predstaviti vse prednosti kariere v modri uniformi.
    Jure Predanič 8. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več

