Rasistični sončnik

Vsakič ko pridem na morsko obalo, se sprašujem, zakaj je Evropejcem toliko do tega, da bi bili zagoreli. Po ves dan ležijo na soncu, namazani z različnimi kremami in olji, pokriti zgolj s trakovi, v katere so se preoblikovale kopalke, in neskončno željni tega, da bi na njihovih telesih ostala običajna sled počitnikovanja.

In vsakič pomislim na to, kako bi moje azijske prijateljice bežale s plaže, če bi sploh privolile v prihod na obalo, samo da se jih ne bi dotaknili sončni žarki, ki bi prebudili pigment in njihovo kožo spremenili v praznik bronastih odtenkov. Kitajke, Korejke in Japonke obsesivno varujejo svojo svetlo polt kot najpomembnejši del lepote in dokaz privilegirane imenitnosti. V Aziji so namreč od sonca zagorele samo tiste ženske, ki morajo delati na prostem. Zato je tam sončnik pomembnejši od dežnika. Brez njega se ne gre iz hiše.

A ta teden se je na korejskem tiktoku pojavil video, na katerem temnopolta uporabnica tega omrežja trdi, da je sončnik simbol rasistične bele prevlade. »Naj mi kdo pojasni, zakaj se Azijci tako bojijo sonca, zagotavljam vam, da ni prav nič strašno malo potemneti …«

In uporabnica tiktoka je ugotovila: Azijke, torej tudi Korejke, se počutijo boljše, lepše in bolj privilegirane, če je njihova koža bela, Kitajke pa se iz istega vzroka odpravijo na plažo v tistih smešnih kopalkah, ki jim pokrivajo tudi obraz, roke in dlani, tako da so videti kot nekakšni križanci med Batmanom, ki se boji svetlobe, in Spidermanom, ki se plazi po pesku, da bi skočil v morje in se rešil pred poletno vročino.

Več kot 600.000 ljudi si je ogledalo video na tiktoku in več kot 6500 ga je tudi komentiralo. Večina s trditvijo, da ne gre za rasizem, temveč za strah pred kožnim rakom, opeklinami, prezgodnjim staranjem ali celo očesno mreno in izgubo vida. Kakor koli že, prodaja sončnikov v Južni Koreji se je od 1. julija povečala za okoli 50 odstotkov. V Aziji je dobro ostati bel po vročem poletju. V Evropi se je pomembno bel vrniti z dopusta. Vzroki za to so si pravzaprav podobni.