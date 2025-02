Prvič sem poskušal razvozlati njen posebni nasmeh leta 1973. Louvre je tedaj obiskala, recimo, četrtina današnjega števila obiskovalcev. Prvih nekaj sto let so jo občudovali izbranci, na primer prijatelji kralja Ludvika XIV. Bonaparte si jo je za krajši čas izposodil iz louvrskega muzeja in jo obesil v svoji spalnici.

Pred pol stoletja pred okencem za vstopnice ni bilo gneče. Okoli Gioconde nas ni stalo več kot deset radovednežev. Kasneje so jo preselili, jo zavarovali s steklom. Danes se pred da Vincijevim platnom gnete množica, ki težko ujame skrivnostni nasmeh Lise Gherardini, zaradi katerega so tam.

Okoli Gioconde nas ni stalo več kot deset radovednežev. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Francoski predsednik Macron je pred dnevi napovedal, da jo bodo spet selili. Tokrat v posebno sobo, kjer bo čisto sama. Za njen pogled bo treba seveda posebej plačati in se naročiti na določen datum in uro, verjetno tedne ali mesece vnaprej. Kot pri zobozdravniku. Danes stane navadna vstopnica za Louvre 22 evrov. Lahko pa za vodeni ogled mojstrovin v manjši skupini in brez čakanja odštejete tudi 110 evrov. Za vsak pogled na Mono Lizo bodo ceno šele povedali. Ampak to ne bo več tista Liza iz leta 1973, temveč predvsem vrhunsko izpopolnjeno blago za prodajo pogledov.

V takšne čase vse težje dostopnosti in trgovine vsega okoli nas gremo. Na dober koncert, gledališko predstavo boste šli, če vas bodo izžrebali. Za Benetke in Markov trg se morate prijaviti in plačati takso. Hočete prostor v vrtcu, v domu upokojencev na pokopališču? Želite parkirati na letališču ali v mestnem središču? Bi kupili avto? Bi šli na banko urejat svoje prihranke, morate na pregled k zdravniku, na preprosto večerjo ali preprost ogled krajinskega parka ...? Mona Liza je samo ena od stvari, ki jih brez rezervacij in plačil po spletu ne bo več. V časih, ko tudi naše največje junake prodajo v Los Angeles podobno, kot prodajo vrečo krompirja, po padcu zadnjih Titanov ostanemo tudi običajni smrtniki navadne mone (po primorsko) in nikakor ne Lize z nasmehi. Kaj komu ni jasno?