Vadi, cmera!

Januarja 2019 je bil v jugoslovanskem delu Balkana spletni junak vitalni 82-letni gospod, ki je v anketi za eno izmed hrvaških televizij pojasnil, da gripa in bolezen ne obstajata, če človek skrbi za svoje telo in duha na povsem preprost način – z redno telovadbo. Mimogrede je oštel številne starejše, ker da s svojimi namišljenimi in izzvanimi zdravstvenimi težavami zaradi nezdravega načina življenja po nepotrebnem obremenjujejo zdravstveni sistem. Vsem cmeram je v kamero odločno poslal jedrnat nasvet: »Vadite, p.... vam m.......!«

Slovenci smo predani športu, množično se udejstvujemo pri različnih aktivnostih. Tradicio­nalno so nam blizu pohodništvo, planinarjenje in smučanje, v zadnjih desetletjih smo za svoja vzeli še tek in kolesarjenje, povsod vidimo stare in mlade. Imamo vrhunske športnike, ki so dosegli svetovne uspehe z neponovljivim univerzalnim slovenskim športnim genom, garaško mentaliteto in neizmerno vztrajnostjo ter pripravljenostjo na žrtvovanje. Svetovno športno javnost presenečamo, ker imamo prvake tako v individualnih kot kolektivnih športih. Mnogi rekreativci pri tem ne zaostajajo prav zaradi pregovorne delavnosti in pripravljenosti, da pretrpijo morebitno bolečino.

Tudi sam sem kot zmerno zagrizen rekreativec pripravljen stisniti zobe, saj je neopisljivo dober občutek, ko prideš do nagrade za prizadevnost in napredek. Nedavno me je očitno že tradicionalno poletno usekalo v križu, tako da sem bil spet bolj revež pri vstajanju in posedanju. Toda kmalu mi je varno zavetišče ponudil golf, saj ob vadbi nisem čutil posebne bolečine. Navdušen nad takšno motivacijo v športu visoke osredotočenosti, usklajenega gibanja, mirnosti in mehkobe sem vadil, se udeležil manjšega turnirja in dosegel rezultat, zaradi katerega si domišljam, da sem dober. Če bi bil cmera, ne bi niti vadil, pa še domišljal bi si, da sem zanič.