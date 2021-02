Virtualni objem

Industrija valentinovega za danes predpisuje objeme, in če ne bi bilo pandemije, kdo bi se jim lahko uprl? Na spletni strani, posvečeni svetniku zaljubljencev, priporočajo objeme vsem, ne le srčnim izbrancem. Pred tem smo lahko zaznamovali dan obljube, pa dan plišastih medvedkov in dan čokolade, pred pravim valentinovim v nedeljo je na vrsti še dan poljubov. Čokolado smo si lahko naročili, številne poljube pa bomo lahko pošiljali le virtualno.



Vsaj po elektronski pošti ali s telefonskim pogovorom se spomnimo tistih, ki v teh dneh najbolj pogrešajo človeško bližino, kot jo včasih tudi sami. Zaradi strahu pred virusom je enim težje kot drugim in vsaka prijazna beseda lahko pomaga. Tehnološki velikani nam že obljubljajo rešitve, ki bodo prišle prav tudi po – upajmo skorajšnjem – koncu pandemije. Facebook načrtuje naš virtualni teletransport, kamorkoli si bomo želeli. Čeprav bomo še naprej v svoji dnevni sobi, bomo imeli občutek, da smo nekje drugje, skupaj z drugimi.



Če bomo sami, naj bi Amazonova aplikacija halo z analizo glasu, srčnega utripa, spanca in drugih telesnih znamenj presojala našo energijo in pozitivnost ter nam svetovala, kako oboje povečati. Pri velikanu digitalne glasbe Spotify so že pripravili sezname najprimernejše glasbe za naše trenutno počutje, ki ga bodo ugotavljali z analizo našega glasu. Ni še znano, kdaj bodo predstavili pripomočke za takšno polepšanje dni, a je dobro vedeti, da bo, ko nam bo zmanjkalo starih filmov in najljubših knjig, pomoč na dosegu roke.



Že zdaj pa smo lahko prepričani, da bo še naprej najbolj pomagal srečen glas in pogled nekoga že zato, ker smo ga poklicali ali smo blizu, pa naj je to naš zvesti kuža. Tega ne more nadomestiti nobena ­tehnologija.

