Vroči ledeni možje

Jutri prihajajo. Najprej Pankracij, potem Servacij in nazadnje Bonifacij, ki dneve med 12. in 14. majem praviloma spremenijo v hladne, deževne, vetrovne in precej muhaste, na koncu pa jih 15. maja izdatno poškropi še Zofka. A tokrat ne. Tokrat prinašajo poletje. Temperature do sobote bodo večinoma poletele do 24, celo do 29 stopinj Celzija. Če bomo imeli veliko srečo, bo Zofka poscana. Kakorkoli, pojavilo naj bi se nekaj popoldanskih ploh in neviht, ki pa ne bodo zajele vse Slovenije, pravijo vremenoslovci. Še dobro, kajti če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Tega pa si seveda prav nihče od nas ne želi.

Brane Gregorčič z Agencije za okolje nas vseeno poduči, da ljudskih izročil ne smemo jemati preveč dobesedno. Seveda je lahko v maju že zelo toplo, včasih pa k nam še lahko prodre tudi hladnejša polarna zračna masa. Tudi vročina v prvi polovici maja ni bila tako zelo redka, kot si mislimo, imeli smo že majske dni z več kot 30 stopinjami Celzija. Denimo 12. maja 2012. Ali 6. maja 2003. Imeli pa smo tudi majski sneg in led. Maja 1978 je snežilo tudi po nižinah in naneslo tudi 20 centimetrov snega. Sredina maja 1962 je bila slana, isti dnevi leta 1970 pa brez posebnosti. Karkoli je to že pomenilo v tistih časih.

»Letos smo se k sreči izognili spomladanski pozebi, tudi količina dežja v aprilu in maju je nekako v skladu z dolgoletnim povprečjem. V drugi polovici maja za zdaj ne kaže na kakšno občutnejšo ohladitev niti na dolgotrajno deževje, tako da lahko z optimizmom zremo proti poletnemu obdobju. Bo pa verjetno prihodnji teden vendarle hladnejši od druge polovice tega tedna,« še pravi Gregorčič.

Letošnji ledeni možje bodo očitno prinesli prve kratke hlače, natikače, kakšen hladen napitek in razkošje v travi.