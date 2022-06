Ali starejše zanima spolnost ali morda bolj druge oblike intimnosti?

V starostni skupini od 70 do 80 let je spolno dejavna polovica moških in 21 odstotkov žensk, med 40. in 49. letom pa 93 odstotkov moških in 88 odstotkov žensk. Spolna aktivnost je odvisna od splošnega zdravja in pridruženih bolezni, na to vplivajo tudi odnosi in psihično stanje. Bolj spolno dejavni so tisti, ki imajo prisotnega partnerja, so mentalno in fizično zdravi ter so zadovoljni s spolnostjo. Za vzdrževanje spolne aktivnosti v zrelih letih in pri starejših je pomembno sprejemanje sprememb, ki neizogibno nastanejo z leti.

Bolj ko sta partnerja intimna in fizično zadovoljna, tem boljša je njuna skupna spolnost, ki se približuje idealu 'dovolj dobrega seksa' (good enough sex). Ne govorimo samo o penetraciji, temveč o vseh aktivnostih, poljubljanju, ljubkovanju, božanju in dotikanju, ter o vsem, kar pripelje do užitka. Ideal ni doseganje orgazma, temveč doseganje čustvene in fizične bližine, kar je intimnost. Spolnost vpliva na partnersko zvezo, jo okrepi in poveča njeno kakovost, trdnost in dolgotrajnost.

»Za vzdrževanje spolne aktivnosti v zrelih letih in pri starejših je pomembno sprejemanje sprememb, ki neizogibno nastanejo z leti,« pravi zdravnica Frosina Krstanoska. FOTO: osebni arhiv

Ali starejši znajo uživati v spolnosti?

V spolnosti znajo uživati ljudje različnih starosti in starejši niso izjema. Znani raziskovalec in seksolog Alfred Kinsey je opozoril na nasprotje med tem, kar ljudje počnejo v spolnosti, in tem, kar družba pričakuje ali predvideva, da delajo za zaprtimi vrati. Erekcija za spolnost ni nujno potrebna, saj se erektilna motnja pojavlja pri 55 odstotkih moških, starih več kot 70 let. To pa ni ovira za spolno aktivnost. V študiji EMAS je polovica moških nad 70 let imela več kot en spolni odnos na teden, četrtina je masturbirala, več kot polovica se jih je božala ali poljubljala s partnerko ali partnerjem, dve tretjini pa jih je imelo fantazije o spolnosti.

Na spolnost vplivata socialna interakcija in zakonska podpora partnerja. Ko ni partnerja, se lahko poveča tveganje za umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni, kar je povezano s tem, da partner pomaga pri reševanju težav, vzbuja čustva, povezanost in skrbi za zdravje. Po smrti enega od zakoncev ima drugi partner, vdovec ali vdova, značilno povečano tveganje za smrt v naslednjih mesecih, zaradi možgansko-vaskularnih bolezni. To je bolj izrazito pri moških. Na spolno dejavnost ne vpliva le smrt partnerja, temveč tudi izguba službe ali socialnega statusa, bolezen, finančne težave, depresija in tesnoba.

Karikatura: Marko Kočevar

S kakšnimi težavami se lahko pri tem srečujejo?

Moški zaradi sprememb v starosti potrebujejo več stimulacije za doseganje erekcije. Ko jo dosežejo, faza platoja traja dlje časa in orgazem je krajši. Ko pride do izliva, lahko traja nekaj dni, preden imajo spet lahko spolni odnos. Razen erektilne disfunkcije so tu še pomanjkanje spolne želje in težave z izlivom in orgazmom. Erektilna disfunkcija je pogosto opozorilni znak, da se je pojavil in napreduje proces ateroskleroze, zato je lahko pri kronični erektilni motnji pri moškem, starejšem od 40 let, erektilna disfunkcija znak za srčno-žilno tveganje. Pri 70 odstotkih bolnikov z erektilno disfunkcijo so s preiskavo srčnih žil dokazali bolezen koronarnih žil že dve leti pred simptomi, kot so bolečine pri srcu ali srčni infarkt. Krvne žile v penisu imajo namreč manjši lumen kot srčne arterije, zato se prej zamašijo in zaprejo, erektilne motnje pa se pojavijo prej kot srčne ali možganske težave. Razlikujemo refleksno in psihogeno erekcijo, kar se izrazi pri poškodbah v zgornjem ali spodnjem delu hrbtenice kot delna ali popolna okvara nevrona.

Pri ženskah je najpogostejša težava v starosti pomanjkanje spolne želje, sledijo težave z vzburjanjem in nezmožnost doseganja orgazma. Pri staranju se pogostost spolnega odnosa zmanjša zaradi zmanjšane spolne želje. Ženska potrebuje več časa, da doseže vlažnost vagine, in plato se podaljša, vendar ostaja zmožnost doseganja ponovnega ali večkratnega orgazma.

Odstraniti je treba vse moteče dejavnike. Dobro je izbrati pravi čas, ki vam najbolj ustreza in niste utrujeni. Partnerju vnaprej napovejte, da boste načrtovali čas samo za vaju. FOTO: Jure Eržen

Katere bolezni lahko preprečujejo uživanje v spolnosti?

Na aktivno spolno življenje moških vplivajo srčno-žilne bolezni, debelost, sladkorna bolezen, upad androgenih hormonov in urološke težave. Pri ženskah je podobno, dodani so še s hormoni povezani dejavniki zaradi menopavze, telesnega videza, stanje po ginekoloških operacijah, uhajanje urina in bolečine pri spolnosti. Pojasniti je treba, da dobro fizično zdravje in zdrave življenjske navade pripomorejo k spolnemu zdravju. Po oceni spolne medicine moškemu pri 55 letih ostane povprečno še 15 let aktivnega spolnega življenja, ženski pri enaki starosti pa deset. Moški brez kroničnih bolezni je lahko spolno aktiven še od pet do sedem let dlje, ženska pa od tri do šest. Poleg starosti na spolnost negativno vplivajo še prisotnost več kot dveh kroničnih bolezni (krvni pritisk, ishemična bolezen srca, artritis, sladkorna bolezen ali astma), težave s črevesjem in sečnim mehurjem, demenca, število in vrsta zdravil ter kajenje.

Koliko se jih po vaših izkušnjah odloči za obisk spolnega terapevta, kdaj je to potrebno?

Za spolnega terapevta se odloči vse več ljudi, potem ko so o svojih spolnih težavah, skrbeh in motnjah povedali svojemu izbranemu zdravniku, urologu ali ginekologu. Običajno gre za kompleksne težave, za katere je potreben biopsihosocialni pristop specialista spolne medicine ali spolnega terapevta. V svoji ambulanti delam z ljudmi, ki pridejo v ambulanto zaradi kombinirane spolne disfunkcije, povzročene s telesno in psihično motnjo. Napoti jih urolog, onkolog, hematolog ali psihoterapevt, ko skupaj ne razrešijo predominantno spolnega problema. Včasih pridejo sami, informacijo dobijo v družbi, na srečanjih združenja bolnikov ali preberejo v medijih. Reševanje težav zaradi spolne disfunkcije je potrebno, če nas to moti v partnerskem razmerju in se dogaja dolgo časa, ne glede na vrsto težave. Spolna težava je skupna težava para in zato je priporočena partnerska obravnava.

Erekcija za spolnost ni nujno potrebna, saj se erektilna motnja pojavlja pri 55 odstotkih moških, starih več kot 70 let. To pa ni ovira za spolno aktivnost. FOTO: arhiv Dela

Zakaj je spolnost dobra in priporočljiva tudi za starejše?

Za zmanjšanje stresa, zaradi zadovoljstva, fizične privlačnosti in želje po izkušnji. Čustveni razlogi za spolnost so ljubezen in predanost ter izražanje čustev. Zaradi sproščanja endorfina pri orgazmu se zmanjšajo bolečine in zviša se prag za bolečino. Pri moških in ženskah se sprošča oksitocin, kar vpliva na spanje in sproščanje. Povečata se vzajemna odprtost in zaupanje, še posebej pri moških, zato se krepi partnerska zveza. Z 'dovolj dobrim seksom' se zmanjša depresija, kar se lahko zgodi že samo pri masturbaciji. S spolnostjo in intimnostjo se zmanjšuje emocionalna distanca med partnerji, povečata se samozavest in občutek moškosti oziroma ženskosti zaradi vzburjanja in užitka.

Kako si lahko starejši popestrijo spolnost?

Za spolno željo je treba imeti fizično energijo in stimulacijo, kar je za moške bolj vizualno in za ženske bolj povezano s kakovostjo partnerskega odnosa. Potrebno je, da en partner začne in da se drugi na stimulacijo ustrezno odzove. Pri tem ni nujno, da imajo ženske spontano spolno željo, lahko jim jo po vzburjanju izzove partner, ki jim ugaja. Za starejše so priporočene spolne aktivnosti, za katere je potrebno manj energije, na primer položaj spodaj. Postopoma, glede na počutje in živahnost, pa je mogoče povečati energijo za spolne aktivnosti. Spolno aktivnost priporočamo zjutraj, ko sta erekcija in raven testosterona v krvi največja. Njen sestavni del pa ni samo genitalni kontakt, temveč so to tudi poljubi in božanje ter obojestranska masturbacija.

Ženskam priporočamo uporabo vlažilcev in lubrikantov. Če je prisotna bolečina, pred spolnostjo priporočamo protibolečinske tablete, da jim je spolnost prijetna in v užitek. Ob uhajanju urina je pred spolno aktivnostjo koristno izprazniti sečni mehur. Dokazano je, da ni razlike med vaginalnim in klitorisnim orgazmom, gre za različice istega procesa. Od tretjine do dveh tretjin žensk ne doživi orgazma samo z vaginalno penetracijo oziroma stimulacijo, večina žensk pa doživi orgazem z masturbacijo. Moškim in ženskam pri tem pomagajo vaje z vodeno masturbacijo, za krepitev ali sproščanje mišic medeničnega dna, vaje sensate focus, vaje za čuječnost in zmanjšanje tesnobe. Za ženske so na spletnih straneh OMGyes.com in goodvibes.com nasveti, kako si pomagati z vibratorjem in kako izbrati pravega. Dokazano je, da uporaba vibratorja ne ustvarja odvisnosti.

Ustvarite prijetno vzdušje, uporabite dišave, glasbo in luči, pred tem pa ne glejte poročil. Namenite si pozornost, ne hitite in se prepustite čutom. FOTO: Shutterstock

Kaj še lahko vpliva na dobro spolnost?

Predvsem je najprej treba odstraniti vse moteče dejavnike. Dobro je izbrati pravi čas, ki vam najbolj ustreza in niste utrujeni. Partnerju vnaprej napovejte, da boste načrtovali čas samo za vaju. Ustvarite prijetno vzdušje, uporabite dišave, glasbo in luči, pred tem pa ne glejte poročil. Namenite si pozornost, ne hitite in se prepustite čutom. Ne razmišljajte, kaj vse morate narediti potem in si privoščite ta čas samo zase. Uporabljajte čuječnost pred, med in po spolnosti, bodite prisotni v času tukaj in zdaj. Poskrbite za dolgo predigro, brez prisile in travme. Če vam do spolnosti ni, to odkrito povejte partnerju.

Del odgovorov na vprašanja lahko najdete v knjigi Spolnost pri hematoonkoloških bolnikih, sem njena glavna avtorica. V septembru bom v okviru programa Erasmus+ vodila fokusno skupino na temo spolnosti v zreli dobi nad 55 let. Pod naslovom EDUSEXAGE poteka v sedmih evropskih državah, pri nas pa jo organizira Fakulteta za zdravstvene in socialne vede v Slovenj Gradcu.