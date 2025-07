Kdo je vplivnež, ki ga je v Ljubljani pričakala množica, med njimi tudi Janković

Včeraj je Ljubljano obiskal ameriški vplivnež IShowSpeed, znan po ustvarjanju pretočnih vsebin na platformah youtube in twitch. V prestolnici so ga pričakale množice oboževalcev, v Mestni hiši pa ga je sprejel tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Darren Jason Watkins Jr. se je rodil 21. januarja 2005 v zvezni državi Ohio. Vplivnež je ustvaril kanal youtube leta 2016 in na njem občasno objavljal posnetke, kako igra videoigre. Njegova vsebina je postala viralna leta 2021, ko so Watkinsovi oboževalci delili njegove posnetke na družbenem omrežju tiktok. Aprila 2021 je njegov kanal youtube dosegel 100.000 naročnikov, število je poskočilo na milijon le mesec kasneje.

Spolni škandali in številne prepovedi

Watkins je znan zaradi svojih pogosto nasilnih in kaotičnih odzivov med igranjem videoiger, nekateri izmed njih so postali tudi meme. Prav tako je sodeloval v spletni oddaji za zmenke, ki jo je decembra 2021 v živo vodil ameriški vplivnež Adin Ross. Potem ko ga je kot prvega izločila kandidatka Ash Kash, ji je začel groziti. Watkins je bil še enkrat prisilno izločen, platforma twitch pa mu je zaradi spolnega ustrahovanja odredila začasno prepoved uporabe platforme.

Aprila 2022 je med igranjem v živo sotekmovalki dejal: »Izgini iz igre in raje pomij moževo posodo.« Ena izmed ustvarjalk videoigre valorant, Sara Dadafshar, je zaradi incidenta Watkinsonu prepovedala igranje valoranta in drugih videoiger družbe Riot Games. Watkins se je za izrečeno kasneje opravičil in dejal, da je tisti dan prejel veliko rasističnih komentarjev, ki so ga razjezili, poroča Business Insider.

Na ameriški dan neodvisnosti leta 2022 je v spalnici prižgal pirotehnična sredstva, ki so skoraj zanetila požar. Isti mesec je število njegovih naročnikov na youtubu poskočilo na deset milijonov. V tem obdobju je v živo prenašal igranje seksualne različice videoigre minecraft, kjer je prikazoval necenzuriran spolni akt njegovega avatarja in še enega ženskega lika 96.000 gledalcem. Zaradi incidenta je prejel enotedensko prepoved s platforme youtube. Po poročanju Business Insiderja je takrat razmišljal, da se na youtube ne bo vrnil, a se je.

IShowSpeed na obisku v Hongkongu, kjer ga je pričakalo na tisoče oboževalcev. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Novembra istega leta je na svojem kanalu youtube promoviral prevaro s kriptovalutami prek akcijske videoigre the paradox metaverse, ki igralce nagradi s kriptovaluto paradox coin. Naslednji dan se je za dejanje opravičil in dejal, da ni preveč pameten in da je storil napako, navaja Dot Esports.

Oboževalec Cristiana Ronalda

Watkins je decembra 2022 prejel tudi nagrado streamy za najbolj priljubljenega novega ustvarjalca vsebin. Vplivnež je poleg videoiger prav tako strastni ljubitelj nogometa, še posebej Cristiana Ronalda.

Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju je leta 2022 napadel kitajskega gledalca. Ker ta ni znal angleško, ga je Watkins začel pozdravljati z japonskim pozdravom za dober dan, potem pa oponašal zvoke mandarinščine. Ko je posnetek incidenta zakrožil na spletu, se je Watkins opravičil na omrežju x (takrat twitter).

Avgusta 2023 je na youtubu pridobil 20 milijonov naročnikov. Med igranjem grozljivke five nights at Freddy's je od strahu silovito skočil s stola in 25.000 gledalcem pokazal svoj penis. Youtube vplivneža ni kaznoval, saj naj bi šlo za nesrečo.

Watkins je podpornik Palestine, leta 2024 je nevladni organizaciji za otroke Palestine Children's Relief Fund doniral 50.000 dolarjev (približno 43.000 evrov), poroča Roya News.

Na turneji postal ambasador Lime

Med evropskim prvenstvom v nogometu poleti 2024 se je podal na turnejo po Evropi in tako pridobil 25 milijonov naročnikov na youtubu. Posnetki, ki dokumentirajo njegovo pot po Evropi, so na različnih platformah skupno dosegli več kot 2,5 milijarde ogledov. Na turneji po jugovzhodni Aziji je presegel 30 milijonov naročnikov, kasneje se je odpravil tudi v Avstralijo in na Novo Zelandijo.

Watkins je letošnje leto začel s turnejo po Južni Ameriki, kjer mu je župan Lime Rafael López Aliaga podelil naslov ambasadorja mesta. Nato se je odpravil na Kitajsko, z julijem pa se je vrnil v Evropo. Dvajsetletnik, ki ima na instagramu trenutno 37,5 milijona sledilcev, na youtubu pa 14,8 milijona naročnikov, je včeraj obiskal Ljubljano, kjer ga je pričakala množica oboževalcev, predvsem mladih fantov. Eden izmed njih je na ulici šotoril dva dni, da je pričakal svojega idola.

Na obisku v prestolnici ga je spremljal slovenski vplivnež Pero Martić, pred stavbo parlamenta ga je pričakala harmonikarica Tjaša Božič. Watkins si je na hitro ogledal tudi Mestno hišo in z balkona pomahal v družbi ljubljanskega župana Jankovića. Na obisku Športnega centra Ilirija so ga sprejeli člani akrobatske skupine Dunking Devils, piše STA.