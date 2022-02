E-učenje starejših tudi s patronažno službo

V nadaljevanju preberite:

Mnogi seniorji, ki sicer vse več uporabljajo informacijsko tehnologijo, torej osebni računalnik, tablico ali pametni telefon, niso dovolj usposobljeni za uporabo e-storitev,« pravi dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru in promotor e-izobraževanja seniorjev za aktivno staranje. Zato so se na Koroškem povezale različne ustanove in pripravile 42-stransko predštudijo ter začele izvajati pilotni projekt, da bi starejši postali suvereni uporabniki e-storitev.