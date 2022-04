Iz ljubezni nastaja kostelska etnografska zbirka

V nadaljevanju preberite:

V rodni Kostel se je vrnila pred četrt stoletja, ko je bila še dopisnica slovenskega radia za kočevsko in ribniško območje. Po upokojitvi se je Mojca Skender v deželi vode, kot se predstavlja ta kraj ob Kolpi, povezala z društvom kostelskih žena Nežica in na njeno pobudo so se lotile zbiranja in urejanja snovne kulturne dediščine. Nastala je obsežna etnografska zbirka Sledi časa, ki vsebuje predmete iz vsakdanjega življenja njihovih prednikov. O njej in življenju ob meji smo se pogovarjali nekaj dni po tem, ko so na gradu Kostel, kjer zbirka domuje, znova odprli vrata za turistične oglede.