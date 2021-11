Katera zelišča blažijo težave zaradi respiratornih virusov?

Bliža se čas različnih respiratornih težav. S katerimi naravnimi pripravki jih najbolj učinkovito blažimo?

S spremembo vremena, ob prehodu iz jeseni v zimo, se pojavijo tudi različne respiratorne težave. Potekajo lahko v blažji ali težji obliki. Najbolje je, če se nam jim uspe izogniti. Zato moramo okrepiti odpornost in imunski sistem. To lahko naredimo z naravnimi pripravki iz zelišč. V ta namen je zelo dobra čajna mešanica ali tinktura KRRT patra Simona Ašiča, ki je sestavljena iz enakih delov koprive, rmana, regrata in trpotca. Za preventivo je zelo učinkovita tinktura iz kapucinke. Poleg nje je dobra še tinktura iz ameriškega slamnika, vendar pri uporabi ne smemo pretiravati, da ne pride do nasprotnega učinka. Lahko si pomagamo tudi s čaji iz lučnika, materine dušice, šipka, trpotca, trobentice, ki jim dodamo še bezeg ali lipo, ko nas že ujame prehlad ali viroza. Ne smem pozabiti na sirupe, med katerimi sta zagotovo najbolj učinkovita trpotčev in lučnikov, ne zaostajajo pa niti smrekovi vršički v sladkorju. Pripravimo lahko sirupe v kombinaciji več rastlin, kot so materina dušica, trpotec in timijan.

Ali je kakšen pripravek še posebej učinkovit za blaženje težav pri tistih, ki se okužijo s koronavirusom?

Vse navedeno velja tudi za težave pri okužbi s koronavirusom. Priporočam pa še sladki pelin v obliki čaja ali tinkture. Tudi inhalacije materine dušice, smrekovih vršičkov in timijana ugodno vplivajo na dihalni sistem.

V teh časih je najbolj koristno zelišče sladki pelin, ki ga lahko pripravimo kot čaj ali v obliki tinkture. Poleg njega pa še šipek z veliko vsebnostjo C vitamina, pravi zeliščarka Jožica Bajc Pivec FOTO: osebni arhiv

Ste nosilka certifikata kakovosti kolektivne tržne znamke Srce Slovenije za zelišča v steklenički. Kako pripravljena zelišča so najbolj učinkovita – v čaju, kot začimbe, kapljice ...?

Res je, imam certifikat Srca Slovenije za zelišča v stekleničkah, vendar so to spominki. Posamezna zelišča lepih barv so v miniaturnih stekleničkah, kot obesek na verižici, za ključe in kot uhani. Nekaj jih je tudi z več rastlinami, za katere so naši predniki verjeli, da imajo posebne, čarne moči.

Učinkovitost zdravilnih rastlin je odvisna od pravilne priprave zelišča. Posamezne pripravke med seboj težko primerjamo, vedno je na nekem področju eden boljši od drugega, prav tako nekomu na primer bolj ustrezajo čaji, drugemu tinkture, otrokom morda bolj sirupi. Zelo veliko lahko naredimo pri preventivi, če uporabljamo zelišča na več področjih: v kulinariki kot začimbne pripravke, zeliščne čaje pri zajtrku, mogoče kakšne kapljice za dodatno okrepitev. So pa po mojem prepričanju kapljice pri današnjem hitrem tempu življenja primernejše za uporabo, poleg tega lahko bolj natančno odmerjamo potrebno količino zdravilnega pripravka.

Za zdravilne pripravke uporabljate tudi dele dreves. Katera najbolj pomagajo pri blaženju zdravstvenih težav?

Kar nekaj dreves in njihovih delov lahko uporabljamo v zdravilne namene: lubje, drevesni sok, popke, liste, cvetove in plodove. V tem času je aktualen divji kostanj. Njegovi plodovi so nam lahko dobra pomoč pri težavah s krčnimi žilami, spomladi pa naberemo cvetove in liste. Spomladi nabiramo tudi skorjo vrbe, ki pomaga pri bolečinah in vnetjih. Hrastovo lubje lahko nabiramo skozi vse leto, pomaga pri zmanjševanju težav z glivicami na nogah. In seveda brezov sok, ki ga točimo, tik preden odžene liste. Ta pomaga pri razstrupljanju telesa in dvigu odpornosti.

Prav tako uporabljate celo vrsto grmovnic z zdravilnimi učinkovinami, na primer šipek, bezeg, glog, brin, robido, češmin, rumeni dren, črni trn. Katere zdravstvene težave blažijo?

Za vse navedene plodove bi lahko rekli, da vsebujejo veliko antioksidantov in vitaminov. Vse lahko posušimo in uporabljamo v čajnih mešanicah. Šipek in bezeg sta čudovita pomoč pri prehladnih obolenjih, brinove jagode blažijo prebavne težave, glog pomaga pri težavah s srcem, trnulje pomagajo pri urejanju prebave. Vendar pri uporabi ne smemo pretiravati, kar še posebej velja za brin, češmin in glog, ker so njihove učinkovine zelo močne.

Katero zelišče bi svetovali za splošno dobro počutje in krepitev imunskega sistema?

V teh časih je po mojem prepričanju najbolj koristno zelišče sladki pelin, ki ga lahko pripravimo kot čaj ali v obliki tinkture. Poleg tega pa še šipek z veliko vsebnostjo vitamina C. Tudi iz šipka si kuhamo čaj in ga pijemo večkrat na dan.

Nabiranje zelišč je med drugim prijetna sprostitvena dejavnost v naravi. Ali se lahko zeliščarstva nauči vsakdo?

Nabiranje zelišč je res lahko krasna sprostitvena dejavnost, vendar moramo zelišča dobro poznati. Pri zeliščarstvu ni polovičarstva! V Sloveniji raste kar nekaj zelo, zelo strupenih rastlin, ki lahko povzročijo tudi smrtni izid. Sprašujete, ali se zeliščarstva lahko nauči vsakdo – ja in ne, bi rekla. Zeliščarstvo je učenje za celo življenje. Rastline moramo spoštovati in jih temu primerno uporabljati. Tudi preveč zdravilnih učinkovin je lahko strup. Vsega tega se moramo zavedati, ko se odločimo stopiti na pot zeliščarstva. In še najpomembnejše: z zelišči lahko ogromno naredimo na področju preventive. Ko pa so tu resna in dolgotrajna obolenja, ta sodijo k zdravniku. Tudi pri tem si lahko pomagamo z zdravilnimi zelišči, kot podporo uradni medicini, vendar v sodelovanju z zdravnikom in ob dobrem poznavanju medsebojne interakcije zelišč z zdravili.