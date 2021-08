Kdaj zaviti desno pri rdeči luči na semaforju?

Dolgo napovedovana novost zakona o pravilih cestnega prometa zdaj velja in dovoljuje voznikom zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju. Kdaj torej to lahko storimo?

Torej to zavijanje velja le za semaforje, kjer je postavljena zelena puščica? Ne pa tam, kjer zelene puščice ni? Sicer smo lahko kaznovani?

V čem je razlika med novelo zakona in dosedanjo ureditvijo, po kateri je bilo v nekaterih križiščih dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči in ob dodatni zeleni puščici?

Nova ureditev zavijanja desno pri rdeči luči na semaforju ni časovno omejena (intervali), ampak bo, ko bo postavljen ustrezen prometni znak, veljala ves čas.

Na začetku naj bi bilo le nekaj takšnih križišč, kjer naj bi tudi preverjali, kako nova zakonodajna rešitev deluje v praksi. Kje pričakujete, da bodo križišča najprej urejena za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju?

Ali je v noveli zakona – poleg nižjih kazni – še kakšna pomembna novost, na katero bi morali biti vozniki pozorni?

Zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju je dovoljeno le v tistih semaforiziranih križiščih, kjer bo poleg rdeče luči nameščena črna tabla z zeleno puščico, obrnjeno desno. Pri tem pa velja, da se mora voznik, ki se odloči, da bo zavil desno ob rdeči luči, prepričati, da to lahko stori varno – da je torej vozišče, na katero se vključuje, prazno. Takšna ureditev bo še najbolje delovala v semaforiziranih križiščih s samostojnim pasom za zavijanje desno in tam, kjer ni pešcev.Tako je, dovoljeno bo le tam, kjer bo poleg rdeče luči na semaforju nameščena črna tabla z zeleno puščico. Če pri zavijanju desno, ko je prižgana rdeča luč na semaforju, voznik povzroči nesrečo, je odgovornost na strani voznika, ki je zavijal desno ob tem, ko je na semaforju gorela rdeča luč. Kdor pa bi zapeljal v semaforizirano križišče ob rdeči luči na semaforju, pri tem pa na semaforju poleg rdeče luči ne bi bilo črne table z zeleno puščico, je lahko kaznovan, saj gre za kršitev vožnje skozi rdečo luč.Ključna razlika je, da nova ureditev zavijanja desno pri rdeči luči na semaforju ni časovno omejena (intervali), ampak bo, ko bo postavljen ustrezen prometni znak, veljala ves čas. Bo pa nova ureditev zagotovo zahtevala večjo pozornost voznikov. Vedeti je treba, da nova ureditev omogoča, ne pa zahteva zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju (in ob pogoju dodatne črne table z zeleno puščico). Vozniku ni treba zaviti, če oceni, da tega ne more storiti varno. Pričakujemo lahko situacije, ko bodo nestrpni vozniki, ki bodo v koloni za prvim vozilom, s hupanjem povzročili, da bo kdo zavil desno, četudi ne bo prepričan, da to lahko stori varno.Predvidevamo, da bodo občine izrazile veliko pobud za ureditev semaforiziranih križišč tako, da bi poleg rdeče luči namestili črno tablo z zeleno puščico in s tem dovolili zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju. Upravljavci cest bodo morali oceniti, katera semaforizirana križišča so primerna za tako ureditev.Vsekakor velja opozoriti na višjo globo in uvedbo kazenskih točk za uporabo mobilnega telefona med vožnjo ter na ureditev področja mikromobilnosti, predvsem glede vožnje z e-skiroji. Vozijo jih lahko osebe, stare od 12 do 14 let, ki imajo kolesarski izpit, ter starejši od 14 let, in sicer po kolesarskih površinah, če teh ni, pa ob desnem robu cestišča, a le na cestah v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje omejena na 50 km/h. In čeprav je zaščitna čelada za uporabnike e-skirojev obvezna do 18. leta starosti, jo v AMZS priporočamo tudi starejšim, prav tako uporabnikom e-koles in klasičnih koles, saj le čelada ustrezno zavaruje glavo pred poškodbami in udarci.