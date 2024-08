Kdo pravi, da ne zmorem? To je recept za superbabico in superdedka

Kakovost življenja v starosti je rezultat usklajenega prizadevanja na različnih področjih. S skrbjo za telo, um in dušo lahko dosežete visoko raven blaginje in zadovoljstva. Kako torej začeti?

Veliko smeha za dobro počutje

Saj poznate tisti pregovor, da je smeh pol zdravja. To dokazuje tudi stroka.

Smeh ima izjemen vpliv na zdravje in dobro počutje, saj sprošča endorfine, hormone sreče, ki zmanjšujejo stres in izboljšujejo razpoloženje. Redno smejanje lahko pripomore k zmanjšanju tesnobe in depresije ter izboljšanju splošnega psihičnega stanja. Poleg tega krepi imunski sistem, saj povečuje tvorbo protiteles in aktivira zaščitne celice v telesu, kar izboljša odpornost proti boleznim. Fiziološki učinki smeha vključujejo tudi znižanje krvnega tlaka in boljšo prekrvitev, kar koristi srčno-žilnemu sistemu.

Raziskava, ki jo je izvedel Lee S. Berk na Univerzi Loma Linda, je pokazala, da smeh povečuje raven endorfinov in drugih pozitivnih nevropeptidov v možganih, kar prispeva k boljšemu psihičnemu stanju in odpornosti proti stresu. Udeleženci raziskave, ki so se redno smejali, so poročali o zmanjšanju občutka bolečine in izboljšanju splošnega zdravja.

Torej smeh v vseh življenjskih obdobjih in smeh vsak dan, saj je to preprost, a učinkovit način za izboljšanje kakovosti vsakdana. Naj postane navada, ki jo začnete že v mladosti in jo ohranjate vse življenje.

Dr. Zdenko Trampuš FOTO: Blaž Samec

Bodite aktivni in poskrbite za svoje dobro počutje. FOTO: Depositphotos

Skrb za dobro počutje: ostanite v formi in v dobri družbi

Skrb za zdravje v tretjem življenjskem obdobju je ključnega pomena za ohranjanje kakovosti življenja. Redni zdravstveni pregledi in spremljanje kroničnih bolezni omogočajo zgodnje odkrivanje in učinkovito obvladovanje zdravstvenih težav. Pomembno je, da starejši redno obiskujete svojega zdravnika, upoštevate predpisane terapije in jemljete zdravila po navodilih. Skrb za zdravje vključuje tudi redno spremljanje krvnega tlaka, ravni sladkorja v krvi in holesterola, kar pomaga pri preprečevanju resnih zapletov, kot so srčno-žilne bolezni, diabetes in možganska kap.

Pomembno je tudi, da vzdržujete zdrav življenjski slog, ki vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost in dovolj spanja. Zdrava prehrana, bogata s hranili, vitamini in minerali, pomaga ohranjati telo v dobrem stanju in preprečuje pomanjkanje esencialnih snovi. Ustrezna hidracija je prav tako bistvena za optimalno delovanje telesa.

Skrb za zdravje ni le vprašanje preventive, temveč način za ohranjanje samostojnosti, mobilnosti in splošnega dobrega počutja v starosti. Celostna skrb za zdravje vključuje tudi duševno zdravje, zato se posvetite aktivnostim, ki vam vzbujajo zadovoljstvo in zmanjšujejo stres, kot so meditacija, branje ali druženje s prijatelji. Ko vstopite v tretje življenjsko obdobje, je morda priložnost, da se preizkusite tudi v kakšnem novem hobiju.

Za zdravje vaših zob bodo poskrbeli v vrhunski kliniki Ortoimplant Dental Spa, kjer so pravi mojstri za še tako težke primere. FOTO: Blaž Samec

Ne pozabite na zdravje zob

Zdravje zob je pomembno za splošno zdravje in kakovost življenja tudi v starosti. Lep in zdrav nasmeh ni le vprašanje estetike, temveč ima prav tako pomemben psihološki in socialni pomen. Z zdravimi in urejenimi zobmi boste bolj samozavestni, to pa bo ne nazadnje vplivalo na vaše družabno življenje.

Poleg tega lahko težave z zobmi in dlesnimi povzročijo bolečine, nelagodje in težave pri govorjenju.

Zato odpravite brezzobost in z rednimi pregledi poskrbite, da bodo vaši zobje in dlesni ostali zdravi, morebitne težave pa rešujte sproti.

Vas skrbi, da ste že zamudili tisti vlak, ki vam omogoča lep nasmeh?

Nikoli ni prepozno! Zlasti če boste zdravje svoje ustne votline prepustili strokovnim rokam dr. Zdenka Trampuša in njegove ekipe v kliniki Ortoimplant Dental SPA.

Preverite neverjetno zgodbo gospe Đurđice, ki je v kliniki Ortoimplant Dental Spa pred kratkim uresničila svoje sanje o lepem nasmehu. Je tudi prava rekorderka, saj je najstarejša pacientka, ki je v kliniki opravila tako ortodontsko kot implantološko zdravljenje. Sliši se neverjetno, vendar je njena zgodba dokaz, da v Zagrebu dobro poznajo pot do zadovoljstva svojih pacientov. Od prvega pregleda do odstranitve zobnega aparata in vgradnje implantatov je minilo le devet mesecev! V tem času so ji vgradili tri implantate in poravnali zobe.

»Vesela sem, da sem prišla sem. Doktor Trampuš je menil, da je to izziv tudi zanje, verjetno zaradi mojih let ... Vsekakor pa ga je sprejel s posebnim navdušenjem, kar me je razveselilo. In dokazano lahko počnejo, kar hočejo. Ekipa je odlična. V njej ni nikogar, ki bi mu pri čem spodletelo. Vsak pozna svoje delo, vsak ga dobro opravlja. Vsi se zelo potrudijo, zelo jim je mar, da je rezultat odličen. To me je zares navdušilo.«

Spoznajte genialnega dr. Trampuša in dovolite, da vam pokaže pravo pot do lepega nasmeha. FOTO: Blaž Samec

Od A do Ž: lep in zdrav nasmeh brez zadreg in omejitev

Zakaj bi vas nepraktične proteze in mostički ovirali pri vsakdanjem življenju? Zakaj bi skrivali svoj nasmeh zaradi brezzobosti ali obarvanih in neenakomernih zob? Ne glede na vašo starost si zaslužite, da se vsak dan široko smejete in uživate ob svoji najljubši hrani brez omejitev.

Prav z mislijo na brezskrbnost svojih pacientov je dr. Trampuš zasnoval svojo kliniko v Zagrebu, ki je v nekaj letih postala izjemno priljubljena tako med hrvaškimi kot slovenskimi pacienti.

S svojimi revolucionarnimi metodami in protokoli omogoča, da se bodo pacienti pri njih počutili prijetno in se končno znebili težav z zobmi.

Tudi za tiste paciente, ki so še pred leti mislili, da niso pravi kandidati za zobne vsadke, ima pravo rešitev.

Z metodo zobnih vsadkov All-on-4 lahko ekipa dr. Trampuša zagotovi popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Če je kostnine v zgornji čeljusti premalo, kar je bil pogost razlog, da pacienti niso dobili zobnih vsadkov, imajo v kliniki Ortoimplant še eno revolucionarno rešitev: zobne vsadke Zygoma, ki se vstavijo v lično kost, kjer je zanje dovolj opore. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov.

Poleg Zygome so pacientom na voljo pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče, pa tudi subperiostalni vsadki, ki niso vgrajeni neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Poskrbite že danes za lepe in funkcionalne zobe v tretjem življenjskem obdobju. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Revolucionarno so se lotili tudi ortodontskega zdravljenja. Poleg klasične ortodontske terapije uporabljajo metodo AOO. Gre za inovativno metodo, ki opazno skrajša trajanje ortodontskega zdravljenja.

Ta posebna tehnika omogoča hitrejšo korekcijo zobnih nepravilnosti že v nekaj tednih. Metoda AOO temelji na ciljni obdelavi čeljustne kosti in pospešenem osteogenem preoblikovanju. Med postopkom oralni kirurg izreže majhne utore v kost okoli zoba in telo ta predel kmalu samostojno remineralizira. Dokler se utori popolnoma ne zacelijo, se zobje pospešeno ravnajo s pomočjo nosilcev.

Napredek pri popravljanju položaja zob je viden že v prvih štirih tednih postopka, medtem ko se v treh do šestih mesecih zobje povsem postavijo v želeni položaj.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant Dental Spa