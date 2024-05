Ljubezen, ki si ne želi plačila

V nadaljevanju preberite:

Skorajda nihče iz današnje generacije plus ob opešanosti in nemoči pri vsakodnevnih opravkih ne računa na otroke. Večina tej pomoči celo vsaj na videz odločno nasprotuje. Govorimo o pripadnikih srednjega razreda z visoko izobrazbo, razmeroma dobrega zdravja in materialno preskrbljenih. Bolj ali manj pri vseh je v ospredju »še vedno«, torej želja, da bi nadaljevali nekatere dejavnosti iz srednjih let. Predvsem pa gre za generacijo, ki je dolga desetletja z vsakim letom živela bolje. Odraščala je v socializmu, potem pa so se za mnoge nepričakovano znašli v atomizirani družbi tržnega kanibalizma.