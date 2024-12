Na kaj moramo biti pozorni pri darilnih karticah?

December je čas nakupovanja daril, mnogi se odločijo za nakup darilnih kartic in darilnih bonov, na kaj moramo biti pri tem pozorni?

Preden se odločite za nakup, preverite, ali je takšno darilo res po okusu obdarovanca. Ne darilne kartice ne darilnega bona namreč ni mogoče zamenjati za denar. Pomembno je tudi, da poznate morebitne omejitve, saj se boni in kartice razlikujejo po vrednosti, rokih uporabe in možnostih unovčenja. Na primer, dobroimetje na nekaterih velja le eno leto, potem propade. Veliko je tudi ponudb, ki veljajo manj kot eno leto, tudi zgolj pet mesecev, po poročanju potrošnikov pa so nekateri darilni boni omejeni na samo tri mesece.

»Pred nakupom darilnega bona priporočamo, da pregledate različne ponudbe na trgu. Upoštevajte, da je vedno priporočljivo izbrati bon s čim daljšim rokom veljavnosti, raje več bonov v manjši vrednosti kot bone večjih vrednosti, in takšne, ki ponujajo veliko izbiro storitev, da bo obdarovanec lahko izbral tisto, kar mu najbolj ustreza,« svetuje Petra Lovišček.

Na katere pasti moramo paziti pri nakupu?

Bodite pozorni, da je datum veljavnosti jasno označen, saj lahko prekratek rok pomeni, da obdarovanec ne bo mogel izkoristiti bona. Nekateri izdajatelji ponujajo možnost podaljšanja veljavnosti bonov, kar pa velikokrat vključuje dodatne stroške. Preverite, ali izdajatelj takšno možnost ponuja in pod kakšnimi pogoji.

Kaj o tem pravi dobra poslovna praksa?

Na ZPS zagovarjamo stališče, da naj bo minimalna veljavnost darilnih bonov in kartic pet let od njihovega nakupa ali polnitve. Če pa kateri od izdajateljev priznava časovno neomejeno uporabo gotovinskih darilnih bonov in kartic, je to dobra poslovna praksa. Obligacijski zakonik namreč uvršča darilne bone in kartice med tako imenovane »izkazne papirje« in določa, da se za zastaranje terjatev smiselno uporablja pravilo za vrednostne papirje, ki določa, da velja splošni zastaralni rok pet let, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.

Omejevanje veljavnosti gotovinskih darilnih bonov in kartic na manj kot pet let je zato po naši oceni nepošten pogodbeni pogoj, ker izdajatelj za tako omejitev nima podlage v zakonodaji, niti ta ni ekonomsko upravičena. Izdajatelj namreč z daljšim rokom uporabe ničesar ne izgubi, na slabšem je lahko samo obdarovanec, ki tvega, da se bo vrednost bona zaradi inflacije zmanjšala ali da bo izdajatelj bona prenehal poslovati.

Tudi izdajatelji bonov, na katerih je namesto zneska navedena konkretna storitev, lahko po našem prepričanju zagotovijo uporabnost bona najmanj pet let. Poleg osnovnega roka uporabe, v katerem se zavezujejo izpolniti dogovorjeno storitev, naj določijo brezplačen postopek za podaljšanje veljavnosti na najmanj pet let. Če storitev po preteku osnovne veljavnosti bona ni več na voljo, lahko obdarovancu omogočijo, da izkoristi vrednost bona za katero drugo storitev.

Katere omejitve pri uporabi ste še zaznali?

Pri bonih, ki jih izdajajo trgovski centri ali trgovske verige, je treba biti bolj pazljiv, saj morda ne veljajo v vseh trgovinah. Ob nakupu preverite, ali bon omogoča delno unovčenje, kajti nekateri izdajatelji tega ne omogočajo, kar pomeni, da je treba pri nakupu porabiti celotno vrednost bona. Noben izdajatelj od teh, ki smo jih pregledali, ne omogoča vračila neizkoriščene vrednosti bona v gotovini. Zato pred nakupom preverite, ali ponudnik morebitno neizkoriščeno vrednost pri nakupu vrne v obliki bona manjše vrednosti. Takšnim težavam se lahko izognete z nakupom bonov manjših vrednosti.

Darilne kartice so glede tega načeloma v veliki prednosti, saj običajno ne poznajo omejitve glede načina uporabe, čeprav smo naleteli na ponudnika, ki pri koriščenju darilne kartice postavlja pogoj, da se znesek porabi v celoti. Bodite pozorni tudi na razlike pri nakupu darilnih bonov in kartic pri posameznih trgovcih in podjetjih, pri katerih je bon ali kartico mogoče neposredno koristiti, in pri podjetjih, ki imajo vlogo posrednika in darilne pakete ponujajo v sodelovanju z različnimi ponudniki in izvajalci. To lahko namreč privede do dodatnih omejitev in pogojev.

Kaj svetujete potrošnikom?

Pred nakupom darilnega bona priporočamo, da pregledate različne ponudbe na trgu. Upoštevajte, da je vedno priporočljivo izbrati bon s čim daljšim rokom veljavnosti, raje več bonov v manjši vrednosti kot bone večjih vrednosti, in takšne, ki ponujajo veliko izbiro storitev, da bo obdarovanec lahko izbral tisto, kar mu najbolj ustreza.

Na ZPS ugotavljamo, da veliko ponudnikov na spletnih straneh ne zagotavlja vseh podatkov o pogojih uporabe darilnih bonov in kartic. Ob tem opozarjamo, da bi moral imeti potrošnik za sprejetje informirane odločitve dostop do celovitega pregleda pravil in pogojev poslovanja z darilnimi boni in karticami. Pomembno je, da se zavedamo pravic, ki jih imamo kot potrošniki, ter da obdarovanec lahko zahteva vračilo kupnine, če izdajatelj ne izpolni svojih obveznosti.