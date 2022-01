Ne verjamem več v resničnost fotografije

V nadaljevanju preberite:

Milan Pajk, 79-letni profesionalni in umetniški fotograf, ki je na koncu kariere predaval na likovni akademiji, je imel zadnjo razstavo novembra 2020 v Moderni galeriji. Predstavil je Saharo, kot jo vidi: »Ljudje me sprašujejo, kaj tam vidim, pa jim rečem, da ni ničesar in da je to najboljše. Samo občutenje prostora iščem.«