Ni nujno, da si najboljši, moraš pa delati s srcem

Božidar Franjo Rot je kot mlad arhitekt snoval in gradil moderne stavbe in sodeloval pri nekaj res velikih gradbenih projektih pri nas. Potem pa se je začel ukvarjati z obnovami. Postal je velik zagovornik starih stavb, ki imajo dušo. Arhitekt pa mora to dušo ujeti in je s prenovo ne pokvariti, tudi če je vsebina stavbe popolnoma drugačna kot prej.