Pomoč za fizioterapijo bolnikov z limfomom in levkemijo

V nadaljevanju preberite:

Kakovostna fizioterapevtska obravnava je za bolnike s krvnim rakom med zdravljenjem in po njem izrednega pomena. V UKC Ljubljana in UKC Maribor na hematoonkoloških oddelkih potrebnih naprav in pripomočkov za to še nimajo. Zato Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, na pobudo bolnikov in v soglasju s stroko že mesec dni zbira sredstva za nakup fizioterapevtske opreme, prilagojene specifičnim potrebam hospitaliziranih bolnikov.

V vseslovenski akciji, ki poteka mesec dni, so zbrali že 15.000 evrov, potrebujejo pa še za 36.000 evrov donacij. Akcija zbiranja donacijskih sredstev bo trajala vse do tedaj, dokler v Združenju L&L ne bodo zbrali dovolj, to je skupaj 51.000 evrov, na kolikor ocenjujejo skupno vrednost vseh naprav, predvidoma pa do konca januarja 2025. Če bodo zbrali več, kot stane oprema, bodo preostali denar namenili za izvajanje drugih podpornih programov za bolnike in njihove svojce, je povedala Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo.

Sredstva zbirajo za nakup specializiranega posteljnega kolesa za nepokretne bolnike, naprave za magnetno stimulacijo mišic, več hidravličnih hodulj in rolatorjev, ravnotežne blazine, vzmetne krepilce, uteži, krepilne žogice in druge pripomočke. Tako bodo marsikateremu nepokretnemu bolniku omogočili, da bi že v času hospitalizacije z redno in kakovostno fizioterapevtsko vadbo spet postal pokreten.