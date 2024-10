Kako pogost je rak dojke pri starejših ženskah in moških?

Kako pogost je rak dojke pri ženskah, starejših od 65 let? Pri kateri starosti se pojavlja najpogosteje?

Rak dojk je najpogostejši pri ženskah, starejših od 50 let. Pri njih se večinoma razvije med 50. in 69. letom, zato je to tudi ciljna skupina presejalnega programa Dora v Sloveniji. Po zadnjih objavljenih podatkih registra raka za leto 2020 je v Sloveniji zbolelo 1448 žensk in 11 moških, od tega je bilo 65 let ali več starih 673 žensk in deset moških.

»Čeprav presejalni program Dora trenutno ne zajema žensk, starejših od 69 let, je še vedno ključno, da ženske skrbijo za svoje zdravje in skrbno spremljajo svoje telo. Ob kakršnihkoli spremembah na dojkah ali morebitnih sumljivih znakih naj ne odlašajo in naj se posvetujejo z osebnim zdravnikom, dojke pa naj si še naprej redno pregledujejo vsak mesec,« svetuje dr. Tanja Španić. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot ste dejali, je presejalni program Dora, ki ga izvaja ljubljanski onkološki inštitut, namenjen ženskam med 50. in 69. letom. Ali je ta starostna omejitev primerna?

V zadnjem času se je na podlagi strokovnih priporočil začelo razpravljati o možnosti dviga starostne meje za vključitev v presejalni program Dora. Zaradi daljšanja življenjske dobe in dejstva, da se rak dojk lahko pojavi tudi pri starejših ženskah, je vedno več strokovnih pobud za razširitev programa na ženske do 74. leta starosti. S tem bi omogočili zgodnje odkrivanje raka dojk pri večjem številu žensk in še dodatno prispevali k zmanjševanju umrljivosti zaradi te bolezni. V Sloveniji se v prihodnjih letih pripravlja pilotni projekt za dvig starostne meje.

Kaj svetujete ženskam, ki jih program Dora ne vključuje?

Ženskam, starejšim od 69 let, svetujemo redne preglede tudi po tej starosti. Čeprav presejalni program trenutno ne zajema te starostne skupine, je še vedno ključno, da skrbijo za svoje zdravje in skrbno spremljajo svoje telo. Ob kakršnihkoli spremembah na dojkah ali morebitnih sumljivih znakih naj ne odlašajo in naj se posvetujejo z osebnim zdravnikom, dojke pa naj si še naprej redno pregledujejo vsak mesec. Prav tako se lahko z zdravnikom pogovorijo o morebitni napotitvi na mamografijo ali druge preiskave, ki so primerne glede na individualno tveganje posamezne ženske.

Na kaj naj bodo ženske še posebej pozorne?

Redno mesečno samopregledovanje pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Vsaka ženska bi morala že v mladosti začeti sama pregledovati svoje dojke in jih tako spoznati. Po menopavzi naj bo to reden pregled na izbrani dan v mesecu. Ženska naj enkrat na mesec skrbno pregleda in pretipa obe dojki in pazduhi ter naj bo pozorna na morebitne zatrdline, spremembe v velikosti in obliki dojk ter barvi kože, uvlečenost bradavice ali izcedek iz bradavice. Pri spremembah se mora posvetovati z izbranim družinskim zdravnikom ali ginekologom.

Koliko moških zboli za rakom dojk? So med njimi tudi starejši od 65 let? Na kaj morajo biti pozorni moški?

Rak dojk pri moških je redek, pa vendar je okoli enega do dveh odstotkov vseh diagnoz pri njih. Srednja starost ob diagnozi je med 60 in 70 leti, vendar lahko prizadene moške vseh starosti. Če je diagnoza pravočasna, je to obvladljiv rak, prognoza se ne razlikuje od raka dojk pri ženskah. Povprečen čas med prvim simptomom in diagnozo je pri moških daljši kot pri ženskah. Podatki raziskav kažejo, da je to obdobje 19 mesecev ali celo več kot leto in pol, kar je seveda zelo dolgo. Zato je pomembno, da se govori tudi o raku dojk pri moških, tudi oni morajo biti pozorni na svoje telo in ob morebitnih spremembah v dojkah ne odlašati, ampak se čim prej posvetovati s svojim osebnim zdravnikom.

Kako pomaga združenje Europa Donna?

V Združenju Europa Donna Slovenija zagotavljamo podporo bolnicam in njihovim svojcem ob seznanitvi z diagnozo, med zdravljenjem in po njem. Na voljo so različne podporne skupine, program za gibanje in šport in veliko oblik neformalnega povezovanja in druženja z ozdravljenkami, ki so same prehodile podobno pot. Za tiste, ki se znajdejo tudi v finančni stiski, imamo možnost finančne podpore. V sodelovanju s priznano odvetniško pisarno zagotavljamo tudi brezplačno pravno pomoč za področje delovnega prava in težav, ki nastanejo kot posledica bolezni in zdravljenja.