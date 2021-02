Poslovanje domov za starejše je zaradi epidemije občutno slabše

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je v naših domovih za starejše zaradi epidemije covida-19 trenutno nezasedenih okoli 2600 postelj. Namestitev v domove bi - tako so označili na svojih prošnjah - potrebovalo 13.146 ljudi. Vsaj 2000 starostnikov pa je bilo po oceni domskih social­nih služb takih, ki so pred epidemijo potrebovali takojšnjo namestitev. To število je med epidemijo še naraslo.