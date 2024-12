Prenašanje bralnega zanosa na vse generacije

V nadaljevanju preberite:

Polovico življenja je preživela v knjižnici, a še vedno rada in veliko bere. Zdenka Žigon je že kot otrok sanjarila, da bo preučevala zgodovino, običaje, ljudi, knjige ter o tem tudi pisala in predavala, in vse to ji je knjižnica omogočila, pravi 69-letna Ajdovka. Po poteku mandata direktorice Lavričeve knjižnice v Ajdovščini se je posvetila širjenju bralne kulture med ranljivimi skupinami v okviru študijskih bralnih krožkov. Prebujanje užitka med branjem žlahtnejše literature v drugih ljudeh je zanjo še vedno največji izziv.