Pričakujejo dodatno uskladitev pokojnin

Na srečanju Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) v Kidričevem se je zbralo več kot 200 članov in sindikalnih zaupnikov iz vse države. Opozorili so na najbolj aktualne probleme, ki tarejo starejše, med drugim pričakujejo, da bo vlada sprejela odločitev o dodatni uskladitvi pokojnin, ki bi jih morali po sistemskem zakonu lani uskladiti za 3,5 odstotka, dejansko pa so jih samo za 2,5 odstotka. Svoje pobude in predloge rešitev so posredovali novi vladi.

Govorniki so med drugim poudarili, da v SUS spoštujejo prispevke prejšnjih generacij k temu, kar danes v Sloveniji imamo. Hkrati pa zahtevajo spoštljiv odnos tudi do vseh, ki so starejši danes, saj so v svoji aktivni dobi veliko prispevali h gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije, tako z rednim kot z obilico prostovoljnega dela, samoprispevki, delovnimi akcijami, odpovedovanjem delu plače in osebnemu standardu zaradi investicij.

Pokojnine najmanj enake pragu revščine

Francka Ćetković, predsednica SUS, je dejala, da sindikat vztraja pri spoštovanju sistemske zakonodaje, nasprotuje pa posameznim enostranskim posegom v pokojninski sistem: »Vladi predlagamo, naj zagotovljena pokojnina znaša najmanj 700 evrov, od 1. januarja prihodnjega leta pa naj bo najmanj enaka pragu revščine. Predlagamo tudi ureditev vdovskih pokojnin, in sicer tako, da se po smrti zakonca oziroma partnerja vdovi oziroma vdovcu življenjski standard ne bo bistveno poslabšal.«

200 članov upokojenskega sindikata iz vse države se je zbralo v Kidričevem

V SUS so zadovoljni, da so dosegli izenačitev urne postavke za občasno delo upokojencev z urno postavko študentov. Po njihovem mnenju bi moralo biti delo upokojencev namenjeno prenosu izkušenj in znanja na mlajše ter ohranjanju ustvarjalnosti starejših. »Žalostno pa je, da mora marsikateri upokojenec z občasnim delom krpati prenizko pokojnino, da lahko poplača vse položnice in druge izdatke ter dostojno živi,« je poudarila Ćetkovićeva.

Pričakujejo oživitev socialnega dialoga v ESS

Za ublažitev posledic draginje med starejšimi predlagajo, da vlada s spremembo zakonodaje zagotovi, da bodo do varstvenega dodatka ponovno upravičeni vsi upokojenci, ne glede na starost, kar je zdaj omejeno s 65 leti. Prav tako predlagajo, da pravica do varstvenega dodatka ne bi bila več vezana na socialno pomoč, postala naj bi individualna pravica, ki ni vezana na materialni položaj gospodinjstva in ni vračljiva. Upravičenci naj bi jo pridobili po avtomatizmu.

3,5 % za toliko bi lani morali po sistemskem zakonu zvišati pokojnine, pa so jih dejanko samo za 2,5 odatotka

»Pričakujemo, da bo nova vlada čim prej oživila socialni dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in da bo pri reševanju problematike starejših spoštovala moto sindikata upokojencev Nič o starejših brez starejših!« je dejala Ćetkovićeva.

Srečanje so izkoristili za rekreacijo in tekmovanja v več športnih disciplinah, ogledali so si tudi mesto Ptuj, kjer so se med drugim poklonili spominu generala Rudolfa Maistra in borcev za severno mejo ter Jožeta Lacka in žrtvam narodnoosvobodilne vojne ter vojne za Slovenijo. S tem so izrazili spoštovanje do prispevka prejšnjih generacij.