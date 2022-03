Revolucionarna metoda zobnih vsadkov

Vam v čeljusti manjka en ali več zob? Imate protezo, ki vas žuli in vam povzroča nelagodje? Se vam zdi, da so vam manjkajoči zobje poslabšali samozavest in kakovost življenja? Klinika Ortoimplant Dental Spa ima rešitev za vas – in vse se začne z brezplačnim prvim pregledom.

Ste zaradi izgube zob nesrečni? Vas zobna proteza žuli? Se vam zdi, da ste videti starejši, kot ste v resnici? Se želite smejati enako brezskrbno kot nekoč? Ekipa implantoloških strokovnjakov pod vodstvom stomatologa Zdenka Trampuša v kliniki Ortoimplant Dental SPA bo odpravila vse vaše težave.

V zadnjih nekaj desetletjih so vsadki uspešno nadomestili vse zastarele metode reševanja težav z brezzobostjo. Nekoč smo uporabljali mostičke in proteze, danes pa je implantologija napredovala do te stopnje, da ni več nobene potrebe po njih, saj se na mesto izgubljenega zoba vsadi vsadek.

Vsadki so danes izpopolnjeni ter omogočajo estetiko in funkcionalnost, ki sta značilni za naravne zobe. Pacientom, ki so izgubili vse zobe, zaradi vsadkov ni več treba nositi nefunkcionalne proteze, ki jim povzroča nelagodje, kar je izjemna novica, saj vsak, ki je kdaj nosil protezo, ve, kako negativno ta vpliva na kakovost življenja.

Na kliniki Ortoimplant Dental Spa pod vodstvom Zdenka Trampuša, dr. med. dent. , omogočajo pacientom, da v čim krajšem roku pridejo do najboljših rezultatov ter povrnitve nasmeha, in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi čim bolj zmanjšali stres in število nepotrebnih obiskov ordinacije. Vse to omogočajo vrhunske implantološke rešitve, pa tudi dental spa tretmaji, ki zagotovijo hitrejše zaraščanje in celjenje po stomatološkem posegu.

Kako to počne ekipa vrhunskih strokovnjakov pod vodstvom Zdenka Trampuša, pa lahko izveste že danes, in to na prvem brezplačnem diagnostičnem pregledu, na katerem boste prejeli podrobno analizo svojega primera in predlog nadaljnjega zdravljenja.

Sodobna implantologija nima alternative

Sodobna implantologija lahko reši vse težave z zobmi, kar je odlična novica, saj se včasih morda niti ne zavedamo, koliko nas lahko stane izguba samo enega zoba v čeljusti.

Na mestu, kjer vam manjka zob, se lahko začne kost zelo hitro tanjšati in umikati, zato je v takšnem primeru vgradnja zobnega vsadka najboljša rešitev. Žal pa se ljudje ne odzovejo pravočasno in se leta izogibajo obisku stomatologa, zato pogosto izgubijo vse zobe. V takšnem primeru govorimo o brezzobosti, totalni ali delni. A tudi v takšnem primeru obstaja rešitev.

Zdenko Trampuš, dr. med. dent., je zaradi odkritih pomanjkljivosti protez že na začetku svoje kariere iskal sodobnejše, enostavnejše in bolj praktične rešitve, zato je v svojo vsakodnevno klinično prakso uvedel metodo All-on-4 , sistem hitrega reševanja brezzobosti s štirimi vsadki. All-on-4 je sistem, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo čeljust vgradijo štirje vsadki, ki so nosilci digitalno oblikovanega zobnega niza. Vgradnja temelji na programskem načrtovanju, izvede pa se v skladu z najsodobnejšim konceptom zdravljenja.

Brezzobi pacient s to metodo takoj po operaciji dobi prototip zoba, ki predstavlja začasno (a popolnoma funkcionalno) rešitev, medtem ko je trajna protetična rešitev izdelana čez dva meseca.

Nova vrsta zobnih vsadkov

Včasih zaradi pomanjkanja zob v zgornji čeljusti pride do večjega ali manjšega umika čeljustne kosti, pri nekaterih pacientih pa ta popolnoma izgine. To oviro lahko danes premagamo z vgradnjo vsadkov Zygoma , ki je prava revolucija. Vsadki se namreč ne vgradijo v zgornjo čeljust, temveč v lične kosti, dolgi pa so 60 mm. Zaradi vsadkov Zygoma smo uspešno premagali oviro popolne izgube kosti v zgornji čeljusti, pa tudi potrebo po presaditvi kosti in dvigu sinusov, ki je dolgotrajen proces nadgradnje kosti zgornje čeljusti.

Poleg vsadkov Zygoma so pacientom na voljo tudi pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče vsadkov, pa tudi subperiostalni vsadki, pri katerih vsadek ni vgrajen neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Da bi v kliniki Ortoimplant Dental Spa naredili vse, da bi z najsodobnejšimi implantološkimi metodami pacientom olajšali čimprejšnjo povrnitev nasmeha in tudi zmanjšali stres, ki ga povzroči obisk stomatološke ordinacije, so razvili koncept Dental Spa.

Kombinacija stomatologije in spa-tretmajev

Koncept Dental Spa je razvit na osnovi epigenetike, po kateri geni niso edini odgovorni za naše zdravje in niso končni in odločujoči dejavnik, temveč je to, ali se bo določen gen aktiviral ali ne, odvisno od številnih dejavnikov – od prehrane, našega razmišljanja, pa vse do okolja, v katerem se človek nahaja. In prav zato se je Zdenko Trampuš, dr. med. dent., odločil svojim pacientom prek koncepta Dental Spa zagotoviti kar najprijetnejše okolje.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa je tako vse podrejeno ustvarjanju dobrega počutja pri pacientih skozi ves čas trajanja obiska – od samega ambienta in sproščujoče glasbe pri prihodu pa vse do aromaterapije in sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije, s katero se poleg bioobmočij in terapij s kisikom dosegajo izjemni rezultati na področju skrajšanja časa okrevanja in zadovoljstva strank. V kliniki Ortoimplant Dental Spa je na voljo tudi avtotransfuzija krvi, obogatene z ozonom, pacienti pa bodo deležni tudi dodatnega boosta za čim hitrejše okrevanje prek intravenoznega dodatnega vnosa vitaminov, mineralov in aminokislin .

Vse operacije sicer potekajo v lokalni anesteziji, popolno udobje pa se doseže z uporabo potencirane intravenozne analgosedacije , saj je klinika registrirana za anesteziologijo. Povedano z drugimi besedami: medtem ko zdravnik izvaja svoje »čudeže« v vaši čeljusti, boste vi mirno in sproščeno spali na zobozdravstvenem stolu in sanjali o svojem novem nasmehu.

Če se boste tudi sami odločili obiskati kliniko Ortoimplant Dental Spa, da bi iz prve roke izvedeli, kako je videti prihodnost stomatologije, naj vam še povemo, da Ortoimplant Dental Spa poleg prvega brezplačnega pregleda ponuja tudi brezplačno doživljenjsko spremljanje in ohranjanje vseh struktur implantološkega postopka , zato je vaša edina naložba v vaš nasmeh tista, ki jo naredite na začetku.

Butična stomatološka izkušnja, spa-tretmaji, ki bodo skrajšali okrevanje in izboljšali vaše počutje, najsodobnejše metode in edinstvene stomatološke storitve – vse to vas čaka v kliniki Ortoimplant Dental Spa. Rezervirajte svoj termin za prvi brezplačni pregled na številki +385 994803700 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike.

